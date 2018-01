Automobiliste (83) over de kop na aanrijding 02u55 0

Bij de aanrijding van een geparkeerde wagen langs de Warandestraat in Moorsele (Wevelgem) is maandagavond een 83-jarige automobiliste over de kop gegaan.





Jeanne B. uit Lauwe (Menen) raakte met de rechterkant van haar Opel Astra de geparkeerde Opel Insignia van Bert Sinnesael (29) uit Lauwe.





Door de klap ging het voertuig van de bejaarde dame over de kop en kwam op het dak in het midden van de weg tot stilstand. Aanvankelijk leek ze niet uit haar wagen te geraken, maar na een tijdje lukte dat toch op eigen kracht. Ze raakte slechts lichtgewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Menen gebracht.





"Na een partijtje minivoetbal in Rollegem-Kapelle zaten we nog even na te praten in café 't Lindeke", vertelt Bert. "Ik hoorde niets van de klap. Plots stapte iemand het café binnen om te vragen of die geparkeerde Opel van iemand van ons was." Beide voertuigen moesten getakeld worden. "Ik zal wel met de wagen van mijn partner op het werk geraken", klinkt het optimistisch bij Bert. "Lukt dat niet, dan zal mijn baas me met plezier komen ophalen. We werken maar met z'n tweeën samen en komen goed overeen." (LSI)