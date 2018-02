Auto vat vuur 05 februari 2018

02u24 0

Een oudere vrouw uit Gullegem is gisterenmorgen nogal geschrokken toen haar autootje plots vuur vatte aan de kerk in Gullegem. "Er kwam rook van onder de motorkap en ik heb mijn wagen vlug aan de kant gezet", zegt de vrouw. "Enkele voorbijgangers kwamen met brandblussers aangelopen en even later was ook de brandweer ter plaatse." De motor van de oude Volkswagen Polo brandde echter volledig uit. "Spijtig, want mijn karretje heeft mij nooit eerder in de steek gelaten." (VHS)