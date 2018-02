Auto over de kop 26 februari 2018

In de Rederijkersstraat in Gullegem ging gisteravond omstreeks 21.30 uur een Peugeot 207 over de kop. De brandweer moest de bestuurder, een oudere man, bevrijden uit zijn hachelijke situatie. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Vermoedelijk ging de bestuurder in de Rederijkersstraat aan het slingeren, raakte daarbij minstens één geparkeerde auto en ging uiteindelijk over de kop. Door het ongeval was de Rederijkersstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)