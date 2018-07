Arbeider Seuropak gewond 19 juli 2018

In het verpakkingsbedrijf Seuropak langs de Nijverheidslaan in Gullegem is een 30-jarige arbeider gewond geraakt. De man raakte met zijn arm in een machine om piepschuimvormen te maken. Hoe dat kon gebeuren, zal nu door de Dienst Toezicht op het Werk onderzocht worden. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen van een mug-team en werd naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)