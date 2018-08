Amer en whisky op basis van bier 01 augustus 2018

02u48 0

Ooit al eens een whisky of amer geproefd op basis van bier? Het kan sinds kort bij Brouwman Pieter van brouwerij Gulden Spoor in Gullegem.





De jonge brouwer (27) slaat naast zijn gekende bieren (Gulden Spoor, Netebuk en Jean-Pierre) een nieuwe weg in met een uniek gamma op bier gebaseerde distillaten. "We zijn een kleine brouwer en zitten tussen de grote spelers Bockor en Bavik. In de regio moeten we dus geen pils op de markt brengen. Ook onze bieren krijgen we in vele cafés niet verkocht wegens een link met een van de twee grote brouwerijen. Met onze alcoholdistillaten krijgen we wel vrij spel. Vandaar dat ik begon te experimenteren", vertelt brouwer Koopman. "We hebben sinds 2013 een nieuwe brouwer en hebben alle beschikbare exclusieve mouten en hoppen verwerkt tot een uniek bierpreparaat dat werd gedistilleerd in samenwerking met stokerij Filliers. Dit distillaat vormt de basis van een artisanaal en honderd procent organisch gamma, dat voorlopig bestaat uit een amer en een whisky." De Amer de Bière van 18 graden heeft een bitterzoet aroma en is ideaal om te mixen met bier, tonic of ginger beer. Er is een beperkte oplage van 1.414 genummerde flessen. Van de Whisky de Bière zijn er slechts 414 genummerde flessen. De whisky werd vijf jaar gerijpt op eikenhouten vaten en heeft een rijke smaak met delicate aroma's. Beide dranken zullen enkel in de regio in de horeca verkrijgbaar zijn. (XCR)