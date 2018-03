Alpro zoekt weer personeel: 133 extra jobs 06 maart 2018

02u38 0 Wevelgem Voedingsbedrijf Alpro investeerde 40 miljoen euro in de bouw van een nieuw magazijn en innovatiecentrum in Wevelgem. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar plantaardige producten en om te blijven groeien.

Alpro gaat in dat kader op zoek naar nog eens 100 operatoren en 33 techniekers. En voorziet hiervoor zelf in een opleiding van zes maanden. Er is plaats voor iedereen, van schoolverlaters tot hoogopgeleiden. Het nieuwe geautomatiseerde magazijn werd afgelopen vrijdag officieel geopend door general manager Sven Lamote.





Het magazijn van 120 meter lang en 45 meter hoog kan per jaar 750.000 paletten aan. Er is ook een innovatiecentrum met onder meer een testkeuken en onderzoekslaboratorium geopend. Alpro wil samenwerken met universiteiten door jonge studenten de kans te geven om nieuwe producten te ontwikkelen in het innovatiecentrum. Zo werd er recent al een plantaardig ijsassortiment gelanceerd. De producent van plantaardige voedingsproducten investeerde de voorbije vijf jaar 250 miljoen euro in de vestiging in de Vlamingstraat in Wevelgem, goed voor 320 extra jobs in ons land. De productiecapaciteit is verdubbeld in de vestiging in Wevelgem. Alpro maakt deel uit van de groep Danone en heeft 1.200 werknemers in Europa. De jaaromzet bedroeg 555 miljoen euro in 2016. (LPS)