Absynthe Minded komt naar festival Bos! Peter Lanssens

11 april 2019

12u09 0 Wevelgem Natuurdomein Bergelen in Gullegem ontvangt op zaterdag 13 juli de derde editie van het festival Bos!. Organisator Wilde Westen maakt de headliners bekend. Dat zijn indierock-jazzband Absynthe Minded (Acoustic), de voormalige Sonic City curatoren Beak>, de Nederlandse pianist Joep Beving en de Engelse artiest Daniel Blumberg.

Ook de Belgische muziekscene maakt stevig deel uit van het programma met onder meer MIA-winnaar David Poltrock, de jonge jazzwolven Steiger, Nieuwe Lichting-finalisten Mooneye en Dez Mona-lid Nicolas Rombouts. Bos! is een buitenbeentje in het landschap. Het neemt bezoekers mee op een mystieke trip van licht naar donker. Het is een fijn, eerlijk, lokaal en kindvriendelijk alternatief voor de grote zomerfestivals. Het programma in het struikgewas is heerlijk divers. Er worden zo’n 500 bezoekers verwacht. Een derde van de tickets is nu al de deur uit. Tickets kosten in voorverkoop 27 euro (met een Wild Card of studentenkaart) of 30 euro. Info: www.bosfestival.be.