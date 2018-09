Aanhangwagen met container knalt tegen boom 04 september 2018

02u32 0

Langs de Kemmelseweg in Ieper knalde een aanhangwagen met container van de firma Gilgemyn Recycling uit Gullegem gisteren namiddag iets over drie uur tegen een boom. Dat gebeurde na een uitwijkmanoeuvre. De jonge chauffeur reed met trekker en aanhangwagen, telkens geladen met een container, van Ieper richting Kemmel. "Plots moest ik uitwijken voor een tegenligger die wat dicht bij het midden van de weg reed", klinkt het. Wellicht week hij iets te ver uit, waardoor de aanhangwagen met container van de weg afraakte en met de rechterkant tegen een stevige boom aan de kant van de weg knalde. Door de klap knapte de boom doormidden en vloog de container van de aanhangwagen. Een band van de aanhangwagen kwam in de gracht terecht en de velg was onherstelbaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar door het incident was het bijna twee uur lang beurtelings passeren langs de weg tussen Ieper en Kemmel. Er was heel wat materiaal nodig: een takelwagen voor de aanhangwagen, een tweede vrachtwagen om de container op te laden, een Manitou om de afgebroken boom van de container te halen en een boomzaag van de brandweer om de boom in stukken te zagen. (LSI)