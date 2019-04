80-jarigen Moorsele komen samen in De Witte Molen: “Misschien de laatste keer.” Maxime Petit

07 april 2019



Voor de achtste keer kwamen de Moorselenaars geboren in 1939 samen voor een gezellig etentje. Volgens het geboorteregister werden er in dat jaar 79 levende kinderen geboren waarvan 40 meisjes en 39 jongens. In de loop van datzelfde jaar stierven er echter negen baby’s. Nadien zouden er nog 16 sterven waardoor er nu nog 54 Moorselenaars uit 1939 in leven zijn. Op de reünie zondag tekenden uiteindelijk 21 80-jarigen present. Na hun maaltijd werden ze verrast met een gastoptreden van een accordeonist en voor de jarige Jozef Buyse was er ook een extra attentie voorzien.

Organisator Willy Boudewyn is tevreden met de opkomst. “Volgens onze leeftijd zijn we hier nog met behoorlijk wat mensen aanwezig en we zien er nog goed uit. 1939 was duidelijk een zeer goed jaar. Tien leeftijdgenoten reageerden niet op mijn invitatie terwijl er 13 onbeschikbaar waren. De organisatie verliep niet van een leien dakje aangezien onze oorspronkelijke locatie Het Zilveren Spoor de deuren sloot. Gelukkig was er in de Witte Molen nog plaats voor ons. Ik maakte ook een blunder bij het versturen van de uitnodiging naar het schepencollege. In plaats van 7 april, zette ik 4 juli als datum. Een lastminute telefoontje naar de burgemeester bracht toch soelaas. Een groot deel van het schepencollege daagde ook effectief op.”

“Ik organiseer de reünie al sinds 1983 om de vijf jaar. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. we worden een dagje ouder en de organisatie van zo’n bijeenkomst vergt meer tijd en energie dan je zou vermoeden”, aldus Willy Boudewyn.