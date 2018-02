700 leerlingen vormen stoet samen met reuzen 10 februari 2018

De 700 leerlingen van de drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool Wevelgem zijn gisteren in carnavalstoet door de centrumstraten getrokken.





De twee Wevelgemse reuzen, Soiten Kroote en zijn Treeze Biesjong, mochten de stoet op gang trekken. "Die spraken toch wel wat tot de verbeelding", zegt Ivo Devos, meester van het vierde leerjaar in de Kolverikstraat. "Alle kleuters waren de reuzen vooraf al eens gaan bezoeken, dus ze wisten wel al waaraan ze zich konden verwachten. Elke klas was uitgedost volgens een bepaald thema, zo waren er kabouters, Smurfen en indianen. Mijn klas had het thema 'sportief fluo', dus we vielen zeker op in de groep. Langs het parcours stonden verrassend veel mensen te kijken, de kinderen hebben erg veel plezier gemaakt." Alle leerlingen vertrokken in de Porseleinhallen, en via de Lauwestraat, Grote Markt, Brugstraat , Hoogstraat, Lode de Boningestraat trokken ze naar het cultureel centrum. Daar was er een snoepjesworp, door enkele prinsen van de carnavalsorde van de Vlaskapelle en leden van het gemeentebestuur. (JME)