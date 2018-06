700 kilo koperen kabels gestolen uit loods 11 juni 2018

Dieven zijn in Menen aan de haal gegaan met zo'n 700 kilogram koperen elektriciteitskabels. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, maar raakte pas bekend.





De kabels lagen in een loods langs de Kortrijkstraat in Menen. De politie onderzoekt de zaak. De daders zijn nog onbekend. (AHK)