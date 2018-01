68ste Kerstbal opnieuw een voltreffer 02u34 0 Foto Maxime Petit

Het traditionele Kerstbal in Salons Cortina in Wevelgem was weer een ware voltreffer. Zowel de XXL-tent als de VIP liepen zo goed als vol voor de 68ste editie. De Miss-kandidaten komen al verschillende jaren niet meer, maar dit keer was er met Wim Soutaer wel een verrassingsoptreden in de tent en in de VIP. Hoewel er meer dan 3.000 feestvierders geteld zijn, waren er weinig noemenswaardige incidenten. De straat werd volledig afgesloten voor het verkeer tijdens het evenement.





Voor dat het feestgeweld losbarstte maakte het presidium van Moeder Wevelgemse tijd voor de groepsfoto.





(MPM)