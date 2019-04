60 uren werkstraf voor agressieveling

die pepperspray agent afneemt LSI

11 april 2019

14u00

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 32-jarige man uit Wevelgem moet van de Kortrijkse strafrechter een werkstraf van 60 uren uitvoeren. Bjorn G. slaagde er op 29 augustus 2018 in pepperspray van een agent af te nemen.

De agenten waren naar zijn woning afgezakt na de melding van een slaande ruzie met zijn partner. Aanvankelijk bedaarden de gemoederen snel, maar toen Bjorn G. nog enkele spullen uit de woning wou halen, flakkerde de ruzie met zijn partner opnieuw op. Wat volgde, was duw- en trekwerk met de politie waarbij G. erin slaagde een flesje pepperspray uit de gordel van een agent te pakken en ermee in het rond te spuiten. Op de trap naar beneden liet hij zich ook met opzet vallen, met de bedoeling agenten in zijn val mee naar beneden te sleuren. Zijn weerspannig gedrag leverde de dertiger, die al meermaals werd veroordeeld, een nieuwe dagvaarding voor de rechtbank op.