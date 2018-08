60 huwelijksjaren voor Frans en Gerarda 22 augustus 2018

02u43 0

Frans Gryson en Gerarda Arteel mochten onlangs hun zestigste huwelijksverjaardag vieren en ze kregen hiervoor bezoek en felicitaties van de burgemeester en enkele schepenen.





Het diamanten echtpaar kreeg met Patricia een dochter.





Frans werkte vroeger in de bouwsector en daarna trok hij naar de fabriek, net als zijn echtgenote Gerarda die arbeidster was. Frans en Gerarda genieten vandaag van hun oude dag in residentie Hof ter Leie.





(XCR)