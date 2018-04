6,7 miljoen euro voor industriezone 04 april 2018

Wevelgem Het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen kent een subsidie van 6.776.591 euro toe voor de heraanleg van de industriezone Wevelgem-Zuid. De totale kostprijs bedraagt 7.903.964 euro.

Op de industriezone komt op termijn een gescheiden rioolstelsel en worden wegen vernieuwd. De Vlamingstraat krijgt fietspaden. In de Tram-, Zuid- en Kouterstraat komen parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Er is verder aandacht voor de aanleg van siergrassen, hagen en bomen, terwijl de Moraviëstraat en het jaagpad aan de Leie worden heringericht. Eind mei, na Gullegem Koerse, starten al werken in de industriezone Gullegem-Moorsele. Het project omvat daar de heraanleg van de Muizelstraat tussen de Hondschotestraat en Drieslaan, de Noordstraat, de Drieslaan tussen de Muizelstraat en Nijverheidslaan, de Nijverheidslaan tussen de Oostlaan en het containerpark en de vrachtwagenparking in de Westlaan. Voor de vernieuwing van de industriezone Gullegem-Moorsele kreeg de gemeente al 15.939.352 euro subsidies op een totaalbedrag van 16.536.258 euro. "De nabije toekomst brengt ons twee vernieuwde en heraangelegde industriezones", zeggen CD&V-schepenen Kevin Defieuw en Stijn Tant. (LPS)