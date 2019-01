40-jarige samenwerking tussen Lafosse en Vermandere wordt beklonken met een fusie Maxime Petit

15 januari 2019

22u43 0 Wevelgem Lafosse nv heeft sedert begin januari de activiteiten van de firma Vermandere overgenomen. Beide bedrijven zijn actief als toeleveranciers voor de horeca en grootkeukens. Lafosse nv als ontwerper en installateur van professionele keukens, Vermandere nv als fabrikant van maatwerk dampkappen en inox meubilair. De twee bedrijven werkten voorheen al 40 jaar samen.

Lafosse nv kent de afgelopen jaren een ware groeispurt. In 2017 werd een kwart meer omzet gerealiseerd, een tendens die zich ook in 2018 verder zette. De site waar Lafosse nv nu gevestigd is -in de Kortrijkstraat in Wevelgem- heeft maar beperkte uitbreidingsmogelijkheden en krijgt ook af te rekenen met een groeiende mobiliteitsdruk op de verbindingsweg tussen Wevelgem en Bissegem. Daardoor werd noodgedwongen uitgekeken naar een andere locatie. Vermandere nv wordt momenteel door de derde generatie geleid maar kent geen verdere interne opvolging. Deze vaststellingen, samen met de sterke complementariteit van beide bedrijven leidden tot een samensmelting van de activiteiten van beide firma’s. “We geloven sterk in de bundeling van onze krachten”, aldus zaakvoerder Karel Lafosse. “Onze 40 medewerkers maken het op die manier mogelijk om nog sneller en beter in te pikken op de tendens om bij renovaties van professionele keukens het gehele project uit te werken en te begeleiden”

“Tegen midden 2019 verhuizen de activiteiten naar de site van Vermandere aan de Nijverheidslaan in Gullegem.”, verduidelijkt Benjamin Vandorpe, medezaakvoerder van Lafosse. “Daar zijn nog volop uitbreidingsmogelijkheden en wordt er onder andere 300 vierkante meter aan bijkomende kantoorruimte ingenomen. Op de site volgen ook extra investeringen om de huidige activiteiten van Vermandere verder te versterken.” “

Dankzij de fusie wordt de continuïteit, zowel in tewerkstelling als in dienstverlening naar de klanten toe gegarandeerd.”, verduidelijkt Marijke Vermandere de keuze voor de fusie met Lafosse nv. “Samen met de familie Vermandere blijven we nog een jaar aan boord om de overgang probleemloos te laten verlopen. De naam Vermandere, die synoniem staat voor kwaliteit, blijft trouwens behouden als handelsnaam.”

Financiële details over de overname blijven discreet. De families Lafosse en Vandorpe hebben elk de helft van de aandelen van de nieuwe groep in handen. Er wordt een omzet van minstens 7 miljoen euro gerealiseerd.