4.800 kinderen op speelpleinwerking 04 september 2018

02u26 0

De gemeentelijke initiatieven voor speelpleinwerking waren in Wevelgem de voorbije zomervakantie goed voor 4.800 kinderen. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal kinderen dat elke dag geteld werd. Een kind dat een week kwam, telde dus wel vijf keer mee. Haasje-Over, de speelpleinwerking die de gemeente voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar houdt in augustus, zorgde voor het grootste aantal met 3.690 kinderen. De kinderen gingen naar twee locaties: de peuters en kleuters in de basisschool in de Kweekstraat en de lagere schoolkinderen in de Porseleinhallen. "De jongste kinderen kwamen meer tot spel. Vroeger liepen ze verloren in de hallen", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). (LPS)