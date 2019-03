25-jarige man voor rechter na verkrachten 60-jarige vrouw met mentale beperking: “Hij hielp haar met boodschappen en drong daarna huis binnen” Alexander Haezebrouck

20 maart 2019

15u52 0 Wevelgem Een 25-jarige man uit Rijsel moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor de verkrachting en de aanranding van de eerbaarheid van een 60-jarige vrouw met een mentale beperking uit Wevelgem. “Hij volgde haar met zijn fiets tot in haar huis waar hij haar dwong tot seks”, pleitte de advocate van het slachtoffer.

De feiten dateren van 10 juli 2017, toen ging het slachtoffer met haar scootmobiel in Wevelgem boodschappen doen. “Ze werd plots de hele tijd gevolgd door een Fransman op de fiets”, pleitte de advocate van het slachtoffer. “Blijkbaar stapt die man wel vaker met zijn fiets op de trein om ergens anders rond te fietsen als ontspanning, maar deze keer fietste hij die dame gewoon de hele tijd achterna.” Toen het slachtoffer thuiskwam, hielp de jongeman haar om haar boodschappen naar binnen te dragen. Een getuige zag ook hoe de vrouw de jongeman omhelsde. “Ze deed dat om afscheid te nemen in de hoop dat hij zou weggaan”, pleitte de advocate. “In plaats daarvan ging hij mee naar binnen en dwong hij haar om seks te hebben. Ze durfde niet te protesteren, maar ging later wel haar verhaal doen bij de sociale dienst. Zij raadden haar aan om zeker naar de politie te stappen, wat ze een tijdje na de feiten ook heeft gedaan. Ze voelt zich onheus behandeld door die man.” Het openbaar ministerie vorderde geen specifieke straf en laat de uitspraak over aan de wijsheid van de rechter. Vonnis op 10 april.