25 jaar na dood toch nog gepubliceerd DROOM VERZETSHELD ALFONS DECOCK KOMT POSTUUM IN VERVULLING JOYCE MESDAG

02u40 0 Maxime Petit Nikolaas Ottevaere met de familie van Alfons: dochter Nadine Decock, vrouw Agnes Parrein en zoon Albert Decock. Wevelgem Nikolaas Ottevaere heeft het levensverhaal van oorlogsveteraan en dorpsgenoot Alfons Decock in een boek gegoten. Decock, die onder meer meevocht in de Leieslag en actief was bij het verzet, wilde zelf altijd al zijn verhaal publiceren, om de zinloosheid van oorlog te benadrukken. Dankzij dit boek wordt zijn droom 25 jaar na zijn dood werkelijkheid.

Nikolaas Ottevaere verzamelt al sinds begin jaren '80 spullen uit de beide Wereldoorlogen. "Mijn ouders waren bevriend met Alfons Decock en zijn echtgenote", zegt Nikolaas. "Het was mijn vader die me aanraadde om eens bij Alfons langs te gaan, 'want die had nog meegevochten in de oorlog'. Op mijn twaalfde ging ik voor het eerst bij hem op bezoek, en we zijn, tot hij in 1993 overleed, altijd contact blijven houden."





Alfons had eind jaren '80, begin jaren '90 aan een manuscript gewerkt, over zijn ervaringen in de 18-daagse voettocht en de Leieslag.





"Dat was net de periode dat het onrustig werd in het Oosten, met de Golfoorlogen daarna. Hij, die aan den lijve had ondervonden wat oorlog met een mens kan doen, wilde niet zomaar aan de zijlijn toekijken. Via zijn verhaal wilde hij de zinloosheid van oorlog aankaarten en een vredesboodschap de wereld insturen. Maar hij vond geen partners die interesse hadden om zijn verhaal uit te brengen, en zijn manuscript bleef in de kast liggen."





Maxime Petit Alfons Decock.

"Hij bleef vechten"

Nikolaas heeft het, net als Fons zelf, altijd jammer gevonden dat er met dat verhaal niets is gebeurd. "Vier jaar geleden heb ik Alfons' familie gecontacteerd met de vraag of ik zijn verhaal eindelijk, 25 jaar na zijn dood, mocht uitbrengen. Die waren blij dat ik dat wilde doen. Alfons' verhaal is immers zéker de moeite waard. Nadat hij opgeroepen was om mee te vechten, en onder meer in de Leieslag ons land verdedigde, werd hij krijgsgevangen genomen. Hij is naar Frankrijk kunnen vluchten, en is daar in het Franse verzet gegaan, om van daaruit tegen de vijand te strijden. Toen hij later opnieuw terugkeerde naar ons land, was hij ook hier in onze streek actief bij het verzet."





Ook na de bevrijding van onze contreien, werd hij oorlogsvrijwilliger, om onder meer in Duitsland nog mee te vechten. Daarna volgde hij nog een zware opleiding bij de Commando's. Zelfs wanneer hij dus strikt genomen niet meer móest vechten, bleef Fons zich inzetten voor zijn vaderland. "Fons heeft tijdens de oorlog meerdere medailles toegekend gekregen voor zijn moed en inzet, maar die eer hoefde voor hem niet. Hij is, bescheiden als hij was, sommige medailles zelfs niet eens gaan ophalen. 'Ik heb gedaan wat nodig was', zei hij daar altijd over."





Naast het manuscript van Fons, dat integraal in het boek belandde, heeft Nikolaas het ook over Fons' tijd bij het verzet, en zijn periode als oorlogsvrijwilliger en commando. Wie het boek wil kopen, kan best contact opnemen met Nikolaas Ottevaere via het mailadres ottie_6@hotmail.com.





Het boek kost 20 euro.