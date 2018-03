204 per uur "om achtervolger kwijt te spelen" 20 maart 2018

Een kraanman uit Avelgem heeft van de politierechter in Kortrijk één maand rijverbod en een boete van 800 euro gekregen omdat hij in de zomer van vorig jaar op zijn motorfiets geflitst werd toen hij 204 kilometer per uur reed op de E403 in Moorsele.





"Ik was bang", zegt de vijftiger. "Kort voordien schrok ik me rot toen een auto me bijna had aangereden. Ik maakte duidelijk dat ik daar niet mee opgezet was. Daarop begon een kat- en muisspelletje." Volgens de Avelgemnaar werd hij belaagd door de automobilist. "Toen die uiteindelijk versnelde en van me wegreed, werd ik weer rustig. Tot plots dezelfde auto weer achter me opdook. De bestuurder had de snelweg verlaten aan de parking in Oekene, wachtte daar tot ik voorbij kwam en achtervolgde mij opnieuw. Dat maakte me bang. Ik reed snel om hem kwijt te geraken."





De Avelgemnaar vroeg de politierechter om mild te zijn, omdat hij z'n rijbewijs nodig heeft voor zowel zijn auto als de vrachtwagen waarmee hij rijdt. Die leek echter allerminst onder de indruk. "Uw verhaaltje klinkt bijzonder ongeloofwaardig", klonk het beslist. "U vertoont kamikazegedrag, dergelijke snelheden zijn onverantwoord."





