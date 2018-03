200ste handelaar tekent voor Wevelgemse Kadobon 26 maart 2018

Coffee Station by Mi KaaZa heeft zich als 200ste handelaar ingeschreven voor de Wevelgemse Kadobon. De bon is te koop sinds september 2015. "Het palet aan deelnemende zaken is zeer divers, waardoor je met de Wevelgemse Kadobon voor elke gelegenheid scoort", zegt schepen Marie De Clerck (CD&V). "Het is een handig en altijd bruikbaar geschenkidee, waar je bovendien ook de lokale winkeliers mee steunt." Je kan de bonnen in het gemeenteloket en de gemeentehuizen in Moorsele en Gullegem kopen tijdens de openingsuren. Ze zijn ook dag en nacht, 7 dagen op 7 te verkrijgen bij de automaat aan het gemeenteloket in de Vanackerestraat 12. Binnenkort komen er bovendien twee nieuwe automaten bij: in Moorsele en Gullegem. In deze automaten zullen niet alleen Kadobonnen maar ook vuilniszakken kunnen gekocht worden. De automaten worden deze zomer geplaatst." Sinds de lancering van de Wevelgemse Kadobon werden 18.320 bonnen verkocht, goed voor een omzet van 222.055 euro. In 2017 betekende dat een omzet van 99.035 euro waarvan voor 27.855 euro bonnen gekocht werd aan de automaat. (JME)