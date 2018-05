20 kilometer door Brussel voor én met muco PATIËNT SAMMY (30) ZAMELT GELD IN VOOR MUCOVERENIGING JOYCE MESDAG

12 mei 2018

02u32 0 Wevelgem Sammy Gesquiere (30) uit Wevelgem loopt volgende maand de 20 kilometer van Brussel. Dat doen ook enkele duizenden andere lopers, maar Sammy lijdt aan mucoviscidose, en dan is een dikke twee uur lopen nét iets minder evident. Hij wil geld inzamelen voor Mucovereniging.

Sammy kreeg de diagnose mucoviscidose toen hij twee jaar oud was. "Mijn ouders waren blijkbaar allebei drager van het gen, en dan is er 50% kans dat je kinderen de ziekte hebben", zegt Sammy. Muco, ook wel taaislijmziekte, is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. De ziekte maakt slijmen hard en kleverig waardoor die de luchtwegen en spijsvertering blokkeren.





Van muco genezen, kan voorlopig nog niet. De ziekte is een zwaar kruis om dragen, maar Sammy blijft optimistisch. "Ik moet veel aan de aerosol, heb elke dag wel wat pillen te slikken en volg regelmatig kiné. Er kruipt veel tijd in mijn verzorging, maar het is nodig om de ziekte zo goed mogelijk tegen te houden. De wetenschap is er gelukkig al veel op vooruit gegaan: vroeger was de levensverwachting van een muco-patiënt amper 20 jaar, nu is dat 40, 50 en zelfs 60 jaar."





Sponsors

Sammy hoopt dat er snel een manier wordt gevonden waardoor hij van muco verlost kan geraken. "Toen ik zag dat de Mucovereniging mensen opriep om zich te laten sponsoren tijdens de 20 kilometer van Brussel, om hen te steunen, heb ik niet geaarzeld. Ik sta volledig achter de organisatie. Je kan er als patiënt terecht voor info en advies, en de vereniging steunt het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Het voelt wel goed om geld in te zamelen voor een goed doel, waar ik zelf zo dicht bij sta."





Sporten is gezond

Al vier keer heeft Sammy meegedaan aan de 20 kilometer. "Sporten is sowieso gezond voor iedereen, maar voor muco-patiënten is het van levensbelang. Het verhoogt je inspanningsvermogen, verkleint het risico op kortademigheid, bevordert je weerstand, versterkt je ademhalingsspieren, en het maakt het slijm in je longen losser, zodat je het makkelijker kan ophoesten. Alleen maar voordelen dus. Door mezelf nu en dan te engageren voor een langere wedstrijd, verplicht ik mezelf om te sporten."





Twintig kilometer lopen, dat is voor velen afzien, ook voor Sammy is dat niet anders. "Ik heb nu een longcapaciteit van 70%. Ik kan natuurlijk niet echt vergelijken hoe het zou zijn om met goede longen te lopen, maar ik vermoed dat ik het wel wat lastiger heb dan anderen. Toch wil ik niet klagen, voorlopig blijven de dagen dat ik me niet goed genoeg voel om te sporten beperkt."





Wie Sammy wil steunen, kan dat via https://act.muco.be/project/14633.