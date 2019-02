20 bezwaarschriften tegen plannen Vijverhof Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

18u57 0 Wevelgem Er werden al 20 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een pretpark op de waterplas Vijverhof. Zij zetten eerder al een actiegroep en een petitie op tegen de komst van het aquapark, daar zijn nu nog eens effectief bezwaarschriften bijgekomen.

In de buurt rond het Vijverhof is het op dit moment erg rustig omdat in de plas enkel gevist wordt. Maar eigenaar Stéphane Fievez, die ook zaakvoerder is van Ice Moutain in Komen, nam het Vijverhof vorig jaar over en wil een kabelbaan voor waterskiërs laten installeren. Ook wil hij een aquapark voor kinderen, ruimte voor stand-up-paddles, ruimte voor flyboarden en een extra restaurant realiseren. “Er loopt een openbaar onderzoek naar de investering en daaruit blijkt dat de eigenaar mikt op 87.000 bezoekers per jaar in zijn waterpark”, zegt advocaat Steve Ronse die de actievoerders tegen de komst van het aquapark vertegenwoordigt. “De omwonenden vrezen vooral dat het gedaan zal zijn met de rust die er nu is.” De actiegroep roept op om zoveel mogelijk bezwaarschriften tegen de komst van het aquapark in te dienen. De gemeente Wevelgem wil geen standpunt innemen over de zaak zolang het openbaar onderzoek loopt.