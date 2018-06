17 nieuwkomers bij Groen 19 juni 2018

Groen trekt met zeventien nieuwkomers naar de kiezer in Wevelgem. "We willen ons zetelaantal verdubbelen naar vier en een sterke bijdrage leveren in de gemeenteraad", zegt kopman Carlo De Winter. "Indien mogelijk in een coalitie, wanneer nodig vanuit de oppositie." Nieuwkomers zijn vakbondsbediende Inge Goemaere op plaats 2 en van plaats 4 tot en met 19 Jelle Stragier, Jeroen Demets, Amal Zoubari, Arne Deflo, Chloë Modaert, Coralie Morisse, Katrien Avijn, Marius Santy, Janne Vanneste, Joren Tamsin, Ann-Sophie Seynaeve, Thomas Hondequin, Kathy Detru, Tommy Castelein, Greet De Saedeleer en Emmanuel Pereira. De andere Groen-kandidaten zijn lijsttrekker Carlo De Winter en Lien Vanderjeugt op plaats 3 en van plaats 20 tot en met 31 Evelyne Hoste, Geert Vanhauwaert, Roos Vandendriessche, Patrick Gheysens, Ann Verbrugghe, Jean-Marie Viaene, Agnes Bruneel, Jos Deleu, Jos Delbeke, Jasper Stragier, Suzan Joye en lijstduwer Henk Vandenbroucke. Meer info: www.groenwevelgem.be. (LPS)