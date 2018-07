12.000 parachutesprongen in één week bij Skydive Flanders 30 juli 2018

Wevelgem De Moorseelse parachuteclub Skydive Flanders heeft er zijn jaarlijkse 'springweek' op zitten. Op topmomenten maakten de 480 deelnemers tot 2000 sprongen per dag uit een van de vier vliegtuigen die werden ingezet.

"We hebben drie eigen vliegtuigen die we doorheen het jaar gebruiken op de drie vliegvelden waar we werkzaam zijn", zegt David Vyncke. "Voor onze springweek brengen we de drie vliegtuigen naar Moorsele en we huren een vierde vliegtuig om zoveel mogelijk sprongen te kunnen organiseren op één week tijd. Vorig jaar hadden we er 8.000 op een week, deze week registreerden we er bijna 12.000." De springweek viel dit jaar uiteraard samen met de heetste dagen van het jaar. "Op de open bestelwagen waarmee we normaal de parachutisten naar het vliegtuig brengen, hebben we een groot waterreservoir gezet en enkele brandblusapparaten. Als er brand ontstond op onze terreinen, bijvoorbeeld op het kampeerterrein waar enkele parachutisten verbleven, konden we snel ingrijpen. De parachutisten moesten dit keer te voet naar het vliegtuig wandelen vóór hun sprong."





Skydiveteam HayaBusa, met Jeroen Nollet (30) uit Ledegem en Dennis Praet (27) uit Wevelgem in de rangen, oefende er ook voor het volgende WK in het najaar. De ploeg werd al 10 keer wereldkampioen op het WK voor militairen, maar ook op het gewone WK valt HayaBusa geregeld in de prijzen. Voor wie deze week de parachutisten nog met bosjes tegelijk uit de lucht ziet vallen: een Nederlandse club organiseert deze week ook een springweek op het vliegveld. (JME/CDR)