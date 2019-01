100 kilometer straten en 35 kilometer fietspaden gestrooid en geruimd VHS

30 januari 2019

Ook in groot-Wevelgem was het dinsdagnacht en woensdagvoormiddag alle hens en dek voor het gemeentepersoneel dat ingeschakeld wordt in het winterplan. Al rond middernacht gingen de eerste medewerkers de baan op met strooiwagens. Iets later werd ook een sneeuwruimer voor fietspaden ingezet. Die werd recent aangekocht en bewees ook vorige week al zijn nut. Het personeel krijgt zo’n honderd kilometer wegen en 35 kilometer fietspaden voor de wielen geschoven. De medewerkers zorgden er ook voor dat de toegang naar en de voetpaden rond alle openbare gebouwen in zowel Wevelgem, Moorsele als Gullegem werden vrijgemaakt.