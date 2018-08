100 kilometer stappen voor zieke Sofia STUNT VRAAGT AANDACHT VOOR ONGENEESLIJKE AANDOENING PETER LANSSENS

07 augustus 2018

02u38 0 Wevelgem Karel Lafosse (41) wandelt vrijdag en zaterdag de Dodentocht van 100 kilometer in Bornem. De ondernemer steunt Sofia (4), die aan de ongeneeslijke immuunstoornis PID lijdt. "We zijn Karel dankbaar", zegt mama Ellen Desmet.

PID staat voor Primaire Immuun Deficiëntie: een verzamelnaam voor driehonderd ziekten waarbij het afweersysteem het laat afweten. PID is chronisch. Sofia (4), dochter van Ellen Desmet (33) en Alexander Corne (39) uit Wevelgem, was vroeger constant ziek en moest om de haverklap naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld de zoveelste longontsteking met complicaties. Het gaat beter sinds ze driewekelijks antistoffen krijgt in het ziekenhuis. "Sofia is stabiel, maar de ondersteuning kan beter voor mensen die PID hebben. Er moet een team komen waar mensen met PID met hun vragen terecht kunnen", zegt Ellen, die hierover een brief naar federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft geschreven.





"Zo moet bij Sofia alles steriel zijn. Als ze op haar knie valt, moeten we de wonde meteen met speciale producten ontsmetten, om maar een voorbeeld te geven. Ze zal heel haar leven rekening moeten houden met PID. Zo zal ze later onder andere geen kleuterleidster of verpleegster kunnen worden omdat ze dan in contact zou komen met veel mensen en dus ook met meer virussen en bacteriën. Er zijn vijfduizend mensen met PID in België, maart de helft weet dat nog niet eens. De aandoening verdient dan ook meer aandacht."





Steun

Dat vindt ook Karel Lafosse, zaakvoerder van Lafosse Keukens in Wevelgem. De ondernemer is een vriend van het koppel en neemt deel aan de Dodentocht in Bornem. Hij traint volop. Zo wandelde hij afgelopen zondag 45 kilometer op Tenerife, naar de top van de vulkaan Pico del Teide. "Sofia is een opgewekt en plezant meisje. Moesten we allemaal zoals Sofia in het leven staan, zouden er minder zure mensen zijn", vertelt Lafosse. "Ze verdient alle steun. Ik laat me sponsoren voor Bubble ID en KID Fonds: twee fondsen die zich voor mensen met een immuunstoornis inzetten. Ik kan me met Sofia geen betere coach wensen. Het is een motivatie om iets voor haar te betekenen. Ik hou vooral de conditie van mijn voeten in de gaten. Het juiste schoeisel dragen is een must om geen blaren te hebben. De Dodentocht uitwandelen zal twintig uur duren."





Een collega van Ellen en de mama van een andere PID-patiënt wandelen ook voor beide goede doelen. Zelfs Sofia wandelt de laatste honderd meter mee met Karel Lafosse. "Sofia kan er niet over zwijgen en is erg enthousiast", besluit mama Ellen. Steunen kan via de MegaSofia-rekening BE79 0882 8552 3333. Meer info op de Facebookpagina 'Dodentocht doet leven'.