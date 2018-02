100 jobs even verderop, bij Agristo en LVD 22 februari 2018

De werknemers die hun baan bij Reznor in Menen kwijt zijn, kunnen misschien solliciteren bij aardappelproducent Agristo en metaalbedrijf LVD. Die hebben samen meer dan 100 vacatures in de respectievelijke vestigingen in Wielsbeke en Gullegem. Agristo is op zoek naar 100 nieuwe medewerkers, 60 voor in de nieuwe vestiging in Wielsbeke, om er de tweede productielijn te kunnen opstarten, en 40 in de andere vestigingen in Harelbeke, Nazareth en Tilburg. "We hebben niet alleen technische functies in te vullen, maar eveneens functies binnen bijvoorbeeld sales, kwaliteit en HR", zegt HR Director Evelien Vermandere. Op 15 en 17 maart organiseert Agristo jobdagen op haar site in Wielsbeke, waarop geïnteresseerden al eens kunnen kennismaken met de collega's en al een kijkje kunnen nemen in het bedrijf. Het bedrijf pakt ook uit met ludieke filmpjes om 'Potatoholics' uit te nodigen te komen solliciteren. Je vindt ze op http://jobs.agristo.com/nl. In metaalbedrijf LVD Gullegem zijn ze op zoek naar 50 nieuwe collega's. Het gaat hoofdzakelijk om technische profielen, zoals elektriciens, operatoren en servicetechniekers, maar er zijn ook enkele vacatures voor de financiële en de software-engineeringafdeling. De jobs vind je op www.lvdgroup.com/nl. "We doen het goed", zegt Filip Le Roy van HR. Als we willen blijven groeien, en de vraag willen kunnen bijhouden, dan moeten we op zoek naar extra medewerkers." (JME)