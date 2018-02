"Wevelgem is Saint-Vélo nog lang niet kwijt" ORGANISATIE KLASSIEKER NUANCEERT UITSPRAKEN WOUTER VANDENHAUTE JOYCE MESDAG

21 februari 2018

02u39 0 Wevelgem 'Is Wevelgem als aankomstplaats wel wezenlijk voor Gent-Wevelgem?' en 'Is de naam Gent-Wevelgem wezenlijk voor die koers?'. Enkele uitspraken van Wouter Vandenhaute bezorgen menig koersliefhebber angstzweet. Onterecht, zegt Griet Langedock van de organisatie. "Wevelgem is zijn hoogdag 'Saint-Vélo' nog lang niet kwijt."

In een interview met het magazine Knack, dat vandaag verschijnt, heeft Flanders Classics-baas Wouter Vandenhaute het onder meer over Gent-Wevelgem. Van dat interview werd gisteren al een 'teaser' online gezet, en daarin neemt de wielermecenas toch wel scherpe woorden in de mond. Voor hem lijkt Wevelgem niet meteen een onmisbaar onderdeel van Gent-Wevelgem. "De uitspraken komen min of meer als een verrassing", zegt schepen Marie De Clerck (CD&V), die enkele maanden geleden Vandenhaute nog aan de lijn had. "Het contract met onze gemeente, waarin onder meer de subsidiebedragen worden vastgelegd, loopt af in 2019. In dat opzicht heb ik hem even gesproken. Uit dat gesprek heb ik vooral begrepen dat de gemeente volgens Vandenhaute duidelijk een belangrijke 'verankerde' rol heeft in Gent-Wevelgem, en dat het wel degelijk de bedoeling is om onze samenwerking op langere termijn verder te zetten", vertelt De Clerck. "Nu, Vandenhaute blijft een ondernemer. Het is maar normaal dat hij het debat wil voeren. Het is net zijn taak als ondernemer om dingen in vraag te stellen. Maar het zou wel een fikse streep door onze rekening zijn als Gent-Wevelgem niet meer in onze gemeente zou aankomen. De koers is een deel van onze identiteit. Als de rol van Wevelgem toch ter discussie zou komen, dan zullen we ons heel strijdvaardig opstellen en vechten om datgene te behouden dat we in al die jaren hebben opgebouwd."





Ieper

Volgens Griet Langedock van de organisatie hoeft de gemeente zich geen zorgen te maken. "Het klopt dat het debat over de toekomstige rol van Wevelgem is gevoerd", zegt Langedock. "Dat was net na de vorige editie. Er valt iets voor te zeggen, voor een koers die bijvoorbeeld in Ieper zou aankomen. Maar we hebben heel duidelijk gemaakt dat de rijke geschiedenis die Gent-Wevelgem met 80 edities heeft opgebouwd, niet zomaar naast ons neergelegd kan worden. Ieper is een koers waard, maar Gent-Wevelgem hoeft daar niet voor opgeofferd te worden. Uit dat debat is het idee gekomen voor de Great War Remembrance Race (een nieuwe wielerwedstrijd op 24 augustus, red.). We hebben niets te vrezen: Wevelgem is zijn 'Saint-Vélo' zeker niet kwijt de eerstkomende jaren."





Lelijke steenweg

Die indruk krijgen we ook als we polsen bij Flanders Classics. We worden aangeraden om zéker het volledige interview aandachtig te lezen. Daarin wordt ook de vraag gesteld of Wevelgem voor zijn toekomst als aankomstplaats moet vrezen. "Nee", zegt Vandenhaute. "Ik ga ervan uit dat we de komende jaren gewoon in Wevelgem blijven. We hebben het debat gevoerd met de lokale organisatie. Uit die discussie is een nieuwe koers geboren: eind augustus organiseren we voor het eerst de Great War Remembrance Race, met aankomst in Ieper. Als je dat vergelijkt met die lelijke steenweg richting Menen en Wevelgem... (lacht) Ik zal het na dit interview weer mogen uitleggen bij de organisatie."