"We kijken uit naar onze wedergeboorte" Steak number eight-frontman over de begrafenis van zijn band CHRISTOPHE DECONINCK

18 augustus 2018

02u23 0 Wevelgem Dik tien jaar geleden speelde Brent Vanneste als 14-jarige snaak de pannen van het dak tijdens Humo's Rock Rally. Met zijn band Steak Number Eight stond de jonge rocker vervolgens op de affiches van de grootste (metal)festivals in Europa. Maar anno 2018 gaat de stekker eruit. "We willen een nieuwe start nemen, onder een nieuwe naam", aldus Brent, die gisteren met zijn band afscheid nam van het publiek op Pukkelpop.

Het verhaal van Steak Number Eight (SN8) begint in 2004, wanneer vier jongens uit Wevelgem besluiten om samen wat te jammen. Hun naam lenen ze van een nummer van Void Point, de band van Brents broer Thobias, naar wie het viertal erg opkijkt. Wanneer Thobias een dodelijke val maakt, krijgt SN8 een loodzware last op de schouders. "Telkens wanneer we samen op het podium staan, voelt het als een eerbetoon aan mijn broer. Net daarom willen we een punt zetten achter Steak Number Eight, met alle respect voor hem, voor wat we bereikt hebben en waar we voor stonden. Maar we voelen alle vier de drang om de volgende stap te zetten."





Voor die volgende stap gezet wordt, nemen de bandleden eerst nog afscheid van hun fans. Gisteren op Pukkelpop, in november in Gent. En om hun populariteit even in perspectief te plaatsen: toen de band de datum van hun afscheidsshow bekendmaakte, gingen alle kaarten in amper vier uur de deur uit. Er werd een tweede optreden op de agenda geplaatst, dat na tien uur online verkoop ook al geen plaatsje vrij meer had.





Na 2 november is het voorbij. Kijk je er niet tegenop om te spelen op de begrafenis van je eigen band?

"Integendeel. Het wordt tijd om dit hoofdstuk af te sluiten, en uitgerekend die begrafenissfeer geeft ons veel creatieve energie. Eigenlijk maken we als band momenteel een zotte fase door. We hebben het alle vier erg druk met andere projecten, werk en relaties. Hierdoor neemt de druk op onze schouders toe, maar onze onderlinge band wordt er alleen maar sterker door. We groeien samen naar dit slotstuk toe, en kijken ernaar uit om daarna opnieuw geboren te worden onder een nieuwe naam."





Nochtans deed het gerucht de ronde dat jullie er voorgoed mee zouden stoppen. Een misverstand, of was er toch iets aan de hand?

"Nee hoor. We spelen samen sinds we tieners waren en zijn van plan om dat te blijven doen. We zijn nooit gestopt met repeteren en hebben nooit de indruk willen geven dat we de band willen ontmantelen. Maar toen we het bericht de wereld instuurden dat we een streep zouden trekken onder SN8 en verder zouden gaan met een nieuw concept, waren er mensen die enkel de titel van dat bericht lazen en de boodschap verkeerd interpreteerden. In sommige kranten werd het eerste bericht dan weer overgenomen, zonder vermelding van onze toekomstplannen. Tegen de tijd dat we wat konden nuanceren, was het kwaad al geschied en stond de telefoon roodgloeiend. Ik stond te trillen van de stress."





Wat is eigenlijk jullie motivatie om te stoppen met SN8? Geef toe dat het niet logisch overkomt om een succesvolle bandnaam zomaar op te geven.

"Dat kan best, maar wij zien het als een noodzaak om als artiesten onze creatieve geest puur te houden, zowel individueel als voor de band. Het is geen evidente beslissing, want het was een hele rit om hier te geraken met ons viertjes en onze geliefde crew. Voor ons voelt deze beslissing als een beëdiging van ons emotioneel en muzikaal groeiproces."





Hoe moeilijk is het om financieel het hoofd boven water te houden als 'Atmospheric-sludge-metal-muzikant'?

"Het is niet evident, want in het verleden hebben we als band meerdere keren in de schulden gezeten. Je moet voortdurend investeren in studiotijd en nieuw materiaal, en vooral de tours in het buitenland kosten handenvol geld. Je speelt er niet altijd voor volle zalen en stopt er meer geld in dan je eruit haalt. Maar het geeft je wel de kans om naast de groten der aarde te staan. Zo speelden we op alle 'Graspops' van Europa en tourden we met Mastodon en Dillinger Escape Plan. Rijk hoeven we er niet van te worden, zolang we onze frustraties kwijt kunnen in muziek. Naast mijn inbreng in SN8 ben ik net begonnen met een technoproject onder BRENNT, en maak ik ook muziek voor films en reclamespots. De jingles die je bijvoorbeeld hoort tijdens het weerbericht of tijdens de 'boodschap van algemeen nut' op één, heb ik samen met mijn vrienden van mijn andere band Raveyards gemaakt. Dankzij onder meer zo'n opdrachten kan ik fulltime als muzikant aan de slag blijven."





In 2008 wonnen jullie Humo's Rock Rally, als jongste deelnemers ooit. Jullie waren amper 14 en 15 jaar. Hoe kijk je daar op terug?

"Ik heb er nooit echt stil bij gestaan. Maar al sinds ik een tiener ben, staat alles in het teken van de muziek. Het enige wat me toen kon schelen, was mijn muziek, mijn vrienden, liefjes en familie. Dat is eigenlijk nog niet veranderd. Ik voel me rijk, want ik heb de vrijheid om de muziek te maken die ik wil. Als 13-jarige maakte ik mijn eerste 'trance' en tot op vandaag zit ik in de tourbus vooral technotracks te maken. Zou je niet zeggen, hé? (lacht) Maar zelfs in filmmuziek kan ik mijn 'ding' kwijt. Dat heeft me zelfs al een Ensor opgeleverd."





Tot slot: welke stijl mogen we van jullie hernieuwde band verwachten?

"Het zal alleen maar harder en dieper gaan. Misschien zullen we meer techno of akoestische folk door onze muziek mixen. Wie weet... (lacht) We maken harde muziek omdat die het dichtst bij ons hart ligt. Dat is onze ziel die spreekt. 'Fingers crossed' dat we dit nog lang kunnen blijven doen."