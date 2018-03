"We hebben niks speciaals gedaan" LOKALE HELDEN ONTVANGEN MEDAILLE NA REDDINGSACTIES HANS VERBEKE ALEXANDER HAEZEBROUCK SIEBE DE VOOGT

24 maart 2018

02u57 0 Wevelgem Marnix Goerlandt (54) uit Waregem kreeg gisteravond een medaille en een diploma voor moed en zelfopoffering. Hij redde in december 2015 een oude rolstoelpatiënte uit een brandende woning. Ook Fries Moerkerke, die bewoners wekte, kreeg een vermelding.

"Vorig jaar heb ik al een medaille en een oorkonde gekregen in Waregem om dezelfde reden. Ik was verrast dat ik nu ook nog eens een medaille en een diploma krijg van de gouverneur", vertelt Marnix Goerlandt. Hij redde het leven van een vrouw, maar van een 'heldendaad' wil hij niet spreken. "Ik heb niks gedaan wat een ander niet zou doen", zegt hij.











Adrenaline

De reddingsactie die Marnix een medaille en diploma opleverde, is intussen twee jaar geleden. Marnix was samen met zijn vrouw onderweg naar zijn werk bij Unilin toen hij op 9 december 2015 iets voor 5 uur 's ochtends een huis zag branden. Hij twijfelde niet en reed erheen. Toen hij aankwam bij de woning van Nadine Decock (72) en Gerard Anckaert (72), bleek dat het koppel zich nog in de woning bevond. "We hoorden een vrouw schreeuwen", zegt Marnix. De buurman beukte de deur in, maar het was Marnix die tot drie keer toe naar binnen ging om rolstoelpatiënte Nadine Decock (72) te redden. "Ik zag weinig door de rook en besefte het gevaar niet zo goed, denk ik", vertelt Marnix. Na het redden van de vrouw, reed de man gewoon verder naar zijn werk. De 72-jarige vrouw en haar echtgenoot, die het huis op eigen kracht kon ontvluchten, werden naar het ziekenhuis gebracht. Het koppel vond ondertussen een nieuwe woning in Desselgem. Het huis dat volledig vernield raakte door de brand, werd volledig gerenoveerd en kreeg nieuwe bewoners.





Verstand op nul

Ook Fries Moerkerke uit Wevelgem werd uitgenodigd door gouverneur Decaluwé omdat hij in december 2015 samen met twee bouwvakkers zijn overburen redde van de vuurdood. En ook hij was op weg naar zijn werk toen hij de brand opmerkte. "Er was rook en een rode gloed in de woning van de overburen, een jong gezin met een kindje. De twee bouwvakkers hadden dat ook opgemerkt. We slaagden erin het gezin wakker te roepen. Ze konden nipt ontkomen. Toen de brandweer arriveerde, was de trap naar boven al helemaal weggebrand." Ook dakwerker Fries vindt niet dat hij iets speciaals heeft gedaan. "Integendeel. Ik heb gewoon mijn verstand op nul gezet en gedaan wat ik moest doen."