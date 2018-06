"Watertoren toegankelijk maken voor iedereen" NIEUWE EIGENAAR IS GEMEENTE TE SNEL AF XAVIER COPPENS

14 juni 2018

02u48 0 Wevelgem Terwijl de gemeente Wevelgem geduldig wachtte op subsidies om de leegstaande watertoren aan te kopen, was een particulier uit Diksmuide het gemeentebestuur te vlug af. Bart Debruyne (49) ziet de aankoop van de watertoren uit de jaren vijftig als een slimme investering. Hij wil dat de toren toegankelijk is voor het publiek.

Niet de gemeente dus, maar Bart Debruyne uit Diksmuide is de nieuwe eigenaar van de opvallende watertoren die hoog uitsteekt boven het landschap. De Watergroep sloot de watertoren uit de jaren vijftig al in 2011 en sindsdien stond het gebouw te verkommeren, tot er eind 2016 beslist werd om het iconische gebouw te verkopen. Vraagprijs: 245.000 euro. "Ik zag eerder toevallig op de site van de Vlaamse overheid dat de watertoren te koop stond. Toen ik even tot in Gullegem reed, was ik gecharmeerd door het gebouw en de ligging. Toegegeven, de aankoop was niet alleen een slimme investering, maar bovendien genereer ik inkomsten van de telecomoperatoren die er op dertig meter enkele antennes hebben geïnstalleerd", weet eigenaar Debruyne.





Buitentrap

Het Wevelgemse bestuur voelt zich niet gepakt in snelheid. "Mijn collega's vroegen zich al af of de aankoop van een watertoren tot de kerntaken van een gemeente behoort. We voelen echter dat de nieuwe eigenaar best wil samenwerken met ons. Anderzijds blijven we een poging doen om subsidies binnen te rijven in het kader van het programma Horizon 2025 van de provincie en Westtoer. Met een mogelijke subsidie van 150.000 euro willen we een buitentrap en bovenaan de toren een glazen wand installeren", zegt schepen van Toerisme Mathieu Desmet (CD&V). Op die manier wordt de toren gemakkelijk bereikbaar voor het grote publiek.





"Grootse en wilde plannen heb ik voorlopig niet", geeft Debruyne toe. De Diksmuidenaar is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van oldtimers en heeft een grote voorliefde voor oude gebouwen, antiek, meubelen en wagens. "Toch sta ik open voor elk initiatief van een private partner. Stel je voor dat je helemaal boven kunt fitnessen en al fietsend genieten van het uitzicht? Waanzinnig, maar het is niet aan mij om dergelijke investeringen te doen." In een eerste fase wil Debruyne dus dat de toren toegankelijk is voor het publiek. "De binnentrap is minder veilig dan de buitentrap die er straks komt. In een tweede fase is het wachten op wilde ideeën van partners."





Bart Debruyne is getrouwd met Inge Claeys, gemeenteraadslid voor N-VA in Diksmuide. Samen hebben ze twee kinderen. De watertoren zal binnenkort een allereerste keer toegankelijk zijn voor het grote publiek. "We hebben de toren opgenomen in het parcours van de Leie Lekker Zoete Tocht van zondag 1 juli. Alle fietsers kunnen het gebouw gratis bezoeken en na dertig meter klimmen genieten van een fantastisch uitzicht", besluit Desmet.