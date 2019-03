+ Video: Eerste en wellicht laatste “piloot met Down” vliegt over Meridiaan van de trisomie. “Neen ik ga niet neerstorten.” Alexander Haezebrouck

21 maart 2019

11u20 0 Wevelgem Vanmorgen is de eerste en wellicht ook de laatste “piloot met het Syndroom van Down” opgestegen vanuit de luchthaven in Wevelgem om de meridiaan van de trisomie af te vliegen. De piloot met Down vliegt natuurlijk niet echt zelf, maar het is actie om aandacht te vragen voor het Syndroom van Down op Wereld Downsyndroomdag. “

Piloot Oskar (23) is een acteur vandaag even piloot kwam spelen op de luchthaven van Wevelgem. “Neen ik ga niet neerstorten”, zei Oskar vooraf. Maar dat kan ook niet want het is wel degelijk een gediplomeerde piloot die vandaag in de cockpit zit en niet Oskar. De piloot vliegt met een lange rode vlag over West-Vlaanderen waar de meridiaan van de trisomie ligt. De performance van Oskar is een actie van verschillende organisaties om op de Wereld Downsyndroomdag aandacht te vragen voor mensen het syndroom. Het vliegtuigje vliegt vandaag over West-Vlaanderen van Spiere-Helkijn tot Knokke-Heist in één rechte lijn en legt daarmee de meridiaan van de Trisomie af. Een meridiaan die werd vastgelegd op 3° en 21 minuten van de nulmeridiaan. De meridiaan werd gekozen door het getal drie van trisomie en 21 minuten van het chromosoom 21 wat het Downsyndroom veroorzaakt. Achter het vliegtuigje hangt een lange rode spandoek. De rode spandoek, of streep werd gekozen als symbool dat verwijst naar de rode correctiestreep die door leerkrachten wordt getrokken. “Want zijn mensen met het syndroom van Down dan niet perfect?”, vraagt Stef Thienpont van vzw Konekt waar ze werken met mensen met een beperking zich af. “We spreken ons niet uit tegen of voor de NIP test, maar we stellen er ons wel grote vragen bij. Wij kennen heel veel ouders die net heel gelukkig zijn met hun kind die het Syndroom van Down heeft, ook heel veel mensen met het Syndroom van Down zijn ook erg gelukkig.” Op het moment dat het vliegtuigje over een gemeente vliegt, knipt het gemeentebestuur telkens een rode lint door. Op verschillende plaatsen gaan op dat moment nog acties door. In Spiere-Helkijn bijvoorbeeld maken 300 leerlingen een groot rood hart op een voetbalplein, ook in Knokke Heist zal een groot hart gemaakt worden in het zand wanneer de piloot overvliegt. Het vliegtuigje vliegt in één rechte lijn over Spiere-Helkijn, Zwevegem, Deerlijk, Waregem, Wielsbeke, Oostrozebeke, Tielt, Ruiselede, Beernem, Damme en Knokke Heist.