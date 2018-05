"Vader, kleinzoon, zus en schoonbroer, alle vier verongelukt" LUCIEN (86) VERBIJT DE PIJN OP PROCES TEGEN DOODRIJDER LIEVEN SAMYN

25 mei 2018

02u57 0 Wevelgem Vier familieleden is Lucien Carron (86) uit Lendelede in het verkeer verloren. In 1987 zijn 86-jarige vader Maurits, in 2012 zijn 19-jarige kleinzoon Lukas en vier jaar geleden zijn schoonbroer Gerard én zijn zus Marie-Christine, toen allebei 82. Lucien kwam gisteren naar de rechtbank voor het proces tegen de doodrijder. "De pijn went nooit."

Geconfronteerd worden met de dood van een geliefde, familielid of kennis bij een verkeersongeval is sowieso een drama. Maar de 86-jarige Lucien Carron heeft in zijn leven al vier keer zo'n drama moeten meemaken. "In 1987 stierf mijn vader Maurits toen hij in Poperinge de weg overstak en door een andere auto gegrepen werd", vertelt hij. "Mijn vader was in fout, maar dat neemt de pijn niet weg. Hij had dezelfde gezegende leeftijd als ik nu, hij had zijn leven geleefd. Dat is toch iets."





Maar op 18 februari 2012 sloeg een verkeersongeval langs de E403 in Ardooie nog veel diepere wonden. Kleinzoon Lukas Mostaert (19) werd er samen met boezemvriend Willem Lagae (20) door een slippend voertuig gegrepen toen ze op de pechstrook op hulp stonden te wachten. Beide vrienden overleden ter plaatse. "Nog elke dag denk ik aan Lukas", aldus Lucien. "Ik had een goede band met mijn kleinzoon. Het was een goede jongen die nog zijn hele leven voor zich had. Zijn dood was voor de hele familie, niet in het minst voor mijn dochter en haar echtgenoot, enorm hard. Maar we proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan. De ene dag lukt dat al beter dan de andere. Jaarlijks wordt er in Lendelede nog een herdenkingswandeling georganiseerd voor Lukas en zijn vriend Willem. Vergeten doen we nooit. Ik ben ook nog teruggegaan naar de plaats van het ongeval. Een gevaarlijke plek waar een nat wegdek al tal van automobilisten heeft verrast. Ik heb destijds zelfs contact opgenomen met minister Hilde Crevits om het probleem te laten aanpakken. In het beton van de rijweg zijn sindsdien groeven getrokken om het water beter af te voeren."





Op weg naar begrafenis

Nog was Luciens lijden niet voorbij. Op 14 maart 2016 reed een 26-jarige vrachtwagenchauffeur met 27 ton turf in zijn truck langs de E403 in Wevelgem achteraan tegen de Citroën C5 van Luciens schoonbroer Gerard Vanthournoudt (82) en zijn zus Marie-Christine Carron (82) uit Roeselare. Ze stonden als laatste in een file op de afslagstrook van de E403 naar de E17. Meteen na de klap vatte hun wagen vuur. Voor het koppel kon geen hulp meer baten. "Ze waren net als ik op weg naar de begrafenis van mijn andere zus", vervolgt Lucien. "We vonden het wel vreemd dat ze niet op de plechtigheid waren. Op de terugweg hoorden we op de radio van een ongeval, maar het was pas thuis dat ik te horen kreeg dat Marie-Christine en Gerard waren aangereden en het niet overleefd hadden."





Verontschuldigingen

Lucien zakte gisteren naar de Kortrijkse politierechtbank af voor het proces tegen de trucker. "Omdat ik denk dat het me zal helpen bij de verwerking van hun dood", aldus Lucien. "Geld hoef ik niet en heb ik ook niet gevraagd. Maar het doet pijn dat de trucker nog altijd zijn verantwoordelijkheid probeert te ontlopen. Gerard en Marie-Christine stierven overduidelijk door de aanrijding, wat zijn advocaat ook mag zeggen. Ik hoop dat de politierechter op 21 juni recht spreekt, al was het maar om mijn zus en haar echtgenoot van alle schuld te zuiveren." De trucker bood na de zitting nog expliciet zijn excuses aan Lucien aan. "Een mooi gebaar, dat wel", vindt Lucien. "Die jongen zal dit ook niet gewild hebben, maar volgens mij is hij toch duidelijk in de fout gegaan." Want de advocate van de trucker had proberen twijfel te zaaien. Het koppel zou zelf te laat ingevoegd hebben. Eerder beweerde de verdediging dat het mogelijk was dat Luciens schoonbroer of zus nog voor de botsing was gestorven door een hartfalen of ander medisch probleem. Maar de rechter wees een verzoek voor een nieuwe lijkschouwing af.





Intussen heeft Lucien té veel leed gezien. "Als verzekeringsmakelaar werd ik in mijn loopbaan nochtans tientallen keren geconfronteerd met dodelijke ongevallen. Ik was dus wat gewoon. Maar de dood van een naaste... de pijn went nooit"