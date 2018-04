"Tweede auto óók in brand gestoken" GEZIN BANG NA DUBBELE BRANDSTICHTING IN VIJF DAGEN TIJD HANS VERBEKE

16 april 2018

02u30 0 Wevelgem Een brandstichter heeft het op Gregory Verwaerde (40) en zijn gezin gemunt. In vijf dagen tijd heeft een onbekende hun twee auto's in brand gestoken. Zondagochtend moest Gregory's bedrijfswagen eraan geloven. De man vermoedt dat de dubbele brandstichting kadert in de bittere nasleep van zijn echtscheiding.

Gregory Verwaerde heeft met zijn huidige partner een baby van vijf maanden oud. Zondagmorgen om 4 uur was het tijd voor een melkflesje. "Maar toen we wakker werden, hoorden we lawaai en roken we een eigenaardige, indringende geur", vertelt de man, die uit Frankrijk komt maar al een hele tijd in onze regio woont. "Ik keek buiten en zag op straat hetzelfde tafereel als vijf nachten eerder: een van onze auto's die voor ons huis in lichterlaaie stond. Dit keer was het mijn gloednieuwe Peugeot 308."





Ook 's nachts

Verwaerde belde meteen de hulpdiensten, maar net als in de nacht van dinsdag op woensdag ging het voertuig helemaal in vlammen op. "Mijn baas zal er niet kunnen mee lachen als ik hem straks bel om te zeggen dat mijn bedrijfswagen is uitgebrand. Ik had de wagen maar sinds december vorig jaar", zucht Verwaerde. "Vijf nachten geleden kon ik de bedrijfswagen maar net wegrijden toen de acht jaar oude Mercedes van mijn vriendin in brand stond. Dat was rond 2 uur 's nachts. Ik was tv aan het kijken in de woonkamer en merkte plots een oranje gloed achter de verduisteringsgordijnen." De eerste keer dachten politie en brandweer dat de brand wellicht accidenteel was ontstaan, als gevolg van een technisch mankement, maar na zondag liggen de kaarten anders. Het wordt niet met zoveel woorden bevestigd, maar de piste van dubbele brandstichting wordt gevolgd. Ook de politiepatrouille, die net iets sneller ter plaatse was dan de brandweer, rook bij aankomst duidelijk de geur van brandversnellers. Het voertuig stond ook van neus tot kofferdeksel in lichterlaaie, wat meestal wijst op kwaad opzet.





Bange dagen en weken

"Mijn partner en ik twijfelen er niet aan: dit is duidelijk geen toeval", zegt Gregory Verwaerde. "We zijn ook overtuigd uit welke hoek dit komt. Mijn huwelijk, dat vier jaar geleden op de klippen liep, blijft me achtervolgen." Op vraag van het parket werd de uitgebrande Peugeot 308 van Verwaerde weggetakeld om een deskundige toe te laten op neutraal terrein te zoeken naar sporen in de wagen. "Er wachten ons bange dagen en weken", beseft de Wevelgemnaar. "Dat van die auto's is erg, maar uiteindelijk blijft het enkel materiële schade. Maar wat als dat niet meer volstaat in de ogen van zij die ons viseren? Waar mogen we ons dan nog aan verwachten?", vraagt de man zich vertwijfeld af.