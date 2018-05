"Treur niet en blijf met hart en ziel dansen" BOEGBEELD VANESSA COVENT VERLAAT KREADANCE VOOR GEZIN PETER LANSSENS

02 mei 2018

02u35 1 Wevelgem Vanessa Covent (34) uit Roeselare, boegbeeld van Kreadance DiVa in Wevelgem, verlaat de dansschool. Ze gaf naar schatting aan ruim 2.000 dansers les en zag hen opgroeien en openbloeien. Ze kiest nu zelf voor haar kinderen.

De medezaakvoerster-lesgeefster kondigde zondagnamiddag na de laatste voorstelling van dansshow Pure Emotions in CC Guldenberg haar afscheid aan. Er vloeiden traantjes, want Vanessa was als moederfiguur geliefd in dansschool Krea. "Ik begon dertien jaar geleden met zo'n 30 kindjes op een danskamp. Nu telt Krea een kleine 900 dansers en tal van lesgevers", vertelt ze. "Ik gaf al snel jaarlijks aan een paar honderden kinderen les. Er startten er veel als kleuter bij mij. Ik zag hen opgroeien tot fantastische jonge mensen. Mijn passie voor dans was altijd heel groot. Ik hoop dat iedereen die passie voelde en nog lang met zich meedraagt." Vanessa blijft tot 10 juni lesgeven en zal er deze zomer ook bijzijn op de danskampen aan zee. "Er is dus nog tijd genoeg om in al mijn lessen passend afscheid te nemen van de kinderen. Ik zal de liefde die ik van mijn dansers kreeg superhard missen. Maar mijn vertrek zal slijten. Mijn boodschap naar hen is: Blijf met hart en ziel dansen, volg je hart en geniet."





Omdat Krea de laatste jaren explosief groeide, werd het voor Vanessa Covent steeds moeilijker om het lesgeven te combineren met haar gezin. Ze kiest nu finaal voor haar gezin. "Die knoop is niet zomaar doorgehakt, want ik heb hier drie jaar over nagedacht. Maar toen ik merkte hoe mijn kinderen Timme (3) en Lieke (2) steeds aanhankelijker werden omdat ze mij te weinig zagen, wist ik het wel. Bovendien werkt ook mijn man Jurgen Demortier veel." Zijn bedrijf SDL regelt licht en geluid op shows van artiesten zoals Lindsay, Get Ready en Nicole & Hugo. "Ik zal nog enkele uurtjes dansles geven op academies, mijn borduurstudio TiLi uitbouwen, mijn man helpen met zijn bedrijf en er na de schooluren meer zijn voor mijn kinderen. Ik hoop wel met veel mensen van Krea in contact te blijven.





Misschien later terug

En wie weet, misschien sta ik er binnen vijf jaar toch terug, als mijn kinderen wat ouder zijn", aldus Vanessa Covent. Haar broer Dimitri en zijn vrouw Lies zetten dansschool Krea verder. Emma Vandenbogaerde-Impens neemt vanaf september de lessen van Vanessa Covent over. De naam DiVa, wat voor Dimitri-Vanessa staat, blijft behouden. "We moeten die naam in eer houden, voor alle kinderen die al grootgebracht zijn onder de vleugels van DiVa", zegt Vanessa Covent.





Kreadance DiVa heeft naast de vestiging in Wevelgem ook Oost-Vlaamse afdelingen in Zwalm en Petegem.