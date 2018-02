"Speculeren over oorzaak is zinloos" KORTRIJK FLYING CLUB IN ROUW NA DODELIJK ONGEVAL MET SPORTVLIEGTUIGJE HANS VERBEKE JOYCE MESDAG

14 februari 2018

02u33 0 Wevelgem Bij de Kortrijk Flying Club is het vliegtuigongeval waarbij maandag in Stok-rooie bij Hasselt twee doden vielen, heel hard aangekomen. Eén van de slachtoffers, Luc Gerné (61) uit Moeskroen, is immers al meer dan dertig jaar aangesloten bij de club. "We stellen ons veel vragen, maar het heeft geen zin om te speculeren over de oorzaak van het ongeval", zegt voorzitter Luc Jacques.

Maandag verloor de Kortrijk Flying Club bij een ongeval met een sportvliegtuigje in de buurt van Hasselt één van haar leden, Luc Gerné (61) uit Moeskroen. Het vliegtuig was voor een gepland onderhoud onderweg naar het bedrijf ASP Avionics in Zwartberg (Genk).





"Luc was als passagier mee in het toestel van een vriend uit Namen. Ze waren opgestegen vanop 'onze' luchthaven in Wevelgem", weet Luc Jacques. "We stonden aan de grond genageld toen we het nieuws vernamen. Luc is niet zomaar één van onze leden. Al meer dan dertig jaar was hij bij ons, als gepassioneerd vliegend lid van de KFC. Luc deed destijds aan zweefvliegen, later ook aan motorvliegen. Minstens twee keer per maand ging hij de lucht in, vaak ook om langere afstanden te vliegen. Hij had dus ervaring zat en stond erom gekend nooit risico's te nemen. Zijn leeftijd was overigens geen bezwaar om te blijven vliegen. In onze club hebben we zelfs leden gehad die zijn blijven vliegen tot ze boven de tachtig waren. Wie wil vliegen, moet een jaarlijkse medische keuring ondergaan en die is wel vrij streng." De leden van KFC hebben het raden naar de oorzaak van het ongeval.





"Net zoals bij een goed onderhouden auto kan er bij een vliegtuig van alles mislopen", weet Luc Jacques. "Je kan zonder benzine vallen, met motorproblemen kampen of het weer kan je parten spelen, al was dat maandag kennelijk niet het geval. Het heeft echter geen zin om te speculeren. We wachten geduldig op het onderzoek van het directoraat-generaal van de Luchtvaart. Intussen hebben we aan de familie van Luc ons medeleven betuigd en uiteraard leven we ook mee met de familie van piloot Jean-Bernard Dupont (69) uit Namen, die bij dezelfde crash om het leven kwam."





De kaas- en wijnavond van de Kortrijk Flying Club, die komende zaterdag zou plaatsvinden, werd verzet naar een latere datum.





"Zo'n avond is per definitie een gezellige bijeenkomst waarbij niet alleen gegeten en gedronken wordt, maar ook veel plezier wordt gemaakt", zegt voorzitter Luc Jacques. "Daarvoor zijn we nu niet in de stemming."





Wanneer precies de uitvaart van Luc Gerné plaatsvindt, is nog niet duidelijk.