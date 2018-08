"Opnames maken dit beste zomer ooit" CAMILLE DHONT SPEELT HOOFDROL IN KETNET-REEKS #LIKEME JOYCE MESDAG

02 augustus 2018

02u42 0 Wevelgem Camille Dhont (17) uit Wevelgem heeft een rol beet in de Ketnetserie #Likeme. De serie wordt pas in het voorjaar van 2019 uitgezonden, maar de opnames vinden nu al plaats. "Ik had me geen betere zomervakantie kunnen inbeelden dan dit", glundert ze.

#LikeMe is een fictiereeks over de avonturen van een groep tieners in een middelbare school. Caro, vertolkt door Pommelien Thijs, en haar familie wonen in een dorpje in de Ardennen.





Nadat haar mama ziek wordt, verhuizen ze naar de stad, dichter bij het ziekenhuis. Daar moet Caro naar een nieuwe school, waar ze niemand kent. Al snel blijkt dat nieuwelingen op de school in een hoekje worden geduwd. De populaire meisjes maken het er niet makkelijker op.





Diva

Een van de meisjes die de plak zwaait in de nieuwe school, is Camille Van Beem, en die rol wordt vertolkt door Camille Dhont uit Wevelgem.





Haar personage is een echte diva. Camille heeft rijke ouders, wat maakt dat ze erg populair is in school. De blonde schone deelt er de lakens uit. Haar wil is wet en dat zal iedereen geweten hebben.





Veel geoefend

Camille deed een jaar geleden al eens auditie voor de pilootaflevering. "En toen was ik nét niet gekozen", vertelt ze. "Ik heb voor de reeks zelf opnieuw audities gedaan, met succes dit keer. Het voorbije jaar heb ik veel geoefend, want ik wilde er zó graag bij zijn." Camille deed vorig jaar mee aan de musical Ridders van de Ronde Keukentafel. "Maar die rol was vrij beperkt, hier heb ik echt een hoofdrol beet. Ontelbare uren heb ik naar Ketnet gekeken vroeger, W817 was een van mijn favoriete reeksen. Als kind wilde ik Chantal of Katrijn uit Spring zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik nu zelf zo'n rol mag vertolken in een Ketnet-reeks", vertelt Camille.





Topcrew

De serie wordt pas in het voorjaar van 2019 uitgezonden, maar de opnames vinden nu al plaats.





"We zijn gestart op 3 juli", zegt Camille. "Ik had me eigenlijk geen betere vakantie kunnen inbeelden. Hiervoor laat ik met plezier de kans passeren om op reis te gaan deze zomer." Camille speelt aan de zijde van acteurs Gunther Levi en Janine Bischops. "Maar ik heb geen favoriete collega's", lacht Camille. "Dit is echt een topcrew. Ik vind iedereen even leuk om mee samen te werken en geniet elke dag."





De reeks heeft een hoog musicalgehalte: er klinken bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen, Porselein van Yasmine en 't Is Weer Voorbij die Mooie Zomer van Gerard Cox. "Dat maakt de reeks nog zoveel leuker. Ik studeer woordkunst-drama aan de Kunsthumaniora in Brugge. Het liefst van al wil ik later dingen doen waar ik zang, dans en acteren kan combineren."