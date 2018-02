"Ook kleinzoontje is om de haverklap ziek" OMA BAKT WAFELS VOOR ORGANISATIE VOOR KINDEREN MET IMMUUNZIEKTE JOYCE MESDAG

10 februari 2018

02u39 0 Wevelgem Isabelle Ceuckeleir (60), vrijwilligster bij woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele, organiseert er op maandag 19 februari een wafelenbak ten voordele van de vereniging Bubble ID. De organisatie zet zich in voor kinderen met immuunziektes. "Mijn kleinzoon Cis (2,5) heeft een afweerstoornis, en ik weet hoeveel mijn dochter en haar man aan Bubble ID hebben."

Isabelle werkte vroeger als animatrice in woonzorgcentrum Sint-Jozef.





"Omdat ik als oma heel graag mee wilde helpen met de opvang van onze zeven kleinkindjes, heb ik destijds tijdskrediet opgenomen", legt ze uit. "Ik had altijd gedacht dat ik na een paar jaar terug zou keren naar mijn job, maar dat zit er niet meer in. Onze Cis heeft mij te hard nodig. Ik heb m'n job dus helemaal opgezegd, en werk nu enkel nog als vrijwilligster in Sint-Jozef."





Want Cis, die lijdt aan een zeldzame immuunziekte. "Hij is volledig mee met zijn leeftijdsgenootjes, op lichamelijk en mentaal vlak. Maar hij wordt door die immuniteitsstoornis héél snel ziek. Daarom moeten mijn dochter Lore Wouters en haar man Yves Bruyneel, elke week met hem naar het ziekenhuis. Hij moet preventief antibiotica slikken, en moet ook elke week aan het infuus."





Tranen

Cis gaat sinds kort naar school, in BAMO Moorsele.





"Geen evidentie, maar het lukt. En daar zijn we de school heel dankbaar voor, want het vraagt ook van iedereen daar extra inspanningen. Zo moet zijn drinkbeker altijd steriel gemaakt worden, om maar iets te zeggen."





Want van zodra Cis nog maar een verkoudheid heeft, moet het gezin richting ziekenhuis om foto's van zijn longen te maken. "Een verkoudheid kan voor je het weet véél erger kan worden bij Cis." Hoe moeilijk hij het soms ook heeft, hij blijft gelukkig een vrolijke jongen. "Al heeft hij ook wel zijn mindere momenten. Als hij de verpleegster ziet komen, verstopt hij zich wel eens onder tafel, omdat hij schrik heeft voor spuitjes, of geen zin heeft om weer zolang stil te liggen aan een infuus. Ik weet dat het soms moeilijk is voor mijn dochter. Het gebeurt wel eens dat ze in tranen aan de deur staat, omdat ze het even niet meer ziet zitten."





Hart onder de riem

Dankzij Bubble ID wordt het iets draaglijker voor de ouders van Cis. "Bubble ID organiseert bijvoorbeeld lotgenotenactiviteiten. Ik weet dat mijn dochter daar heel veel aan heeft, aan die momenten dat ze met andere gezinnen kan samenkomen die hetzelfde doormaken. Dan kunnen ze eens hun hart luchten, of advies uitwisselen." Om haar dochter en schoonzoon een hart onder de riem te steken, en ook gewoon om de organisatie Bubble ID in de spotlights te zetten, organiseert Isabelle, samen met andere vrijwilligers van Sint-Jozef, een wafelenbak. Vanaf 14 uur kan je wafels smullen in OC De Stekke, entertainer Willy De Coiffeur zorgt voor de vrolijke muzikale noot. Tickets zijn beschikbaar aan de balie van het woonzorgcentrum Sint Jozef, of via MO2: 0470/93.67.67 of MO2@moorsele.be. Meer info over Bubble ID vind je op www.bubble-id.org.