"Ik moest een keuze maken" EXIT MARIE DE CLERCK UIT WEVELGEMS SCHEPENCOLLEGE XAVIER COPPENS

08 november 2018

02u23 1 Wevelgem Marie De Clerck verraste gisteren vriend en vijand door haar politieke carrière te ruilen voor een topjob bij de Oostendse basketclub Filou. Hoewel ze in het nieuwe schepencollege straks na zeven maanden haar job als schepen kon terugkrijgen, kiest ze voor een totale carrière-switch.

Marie De Clerck, dochter van voormalig toppoliticus Stefaan De Clerck, zet op 43-jarige leeftijd een grote stap achteruit in haar politieke carrière. Ze zou het politieke palmares van haar vader nooit evenaren, maar toch kon ze de komende zes jaren opnieuw schepen worden. Tien dagen na de verkiezingen verraste ze echter haar politieke collega's met haar carrièreswitch die gisteren werd bekendgemaakt. "De timing is toevallig, want ik had in juni mijn job als marketingdirecteur in Antwerpen in onderling overleg stopgezet. In september solliciteerde ik voor een andere job in Oostende, maar greep net naast de job. Iemand van het selectiecomité bracht me in contact met de Oostendse basketbalclub en zo ging de bal aan het rollen", geeft Marie De Clerck toe. "Uiteraard ken ik Johan Vande Lanotte goed. We hebben samen nog gebasket en ik heb verschillende gesprekken gehad met Johan. Hij zei me meteen dat ik deze topjob als general manager niet mocht combineren met een schepenambt. En dus moest ik een keuze maken."





Gemeenteraadslid

"Of ik mijn toekomst veilig wil stellen? Ik zie het zo: ik ben 43 en wist dat de keuze die ik nu zou maken wel eens cruciaal zou kunnen zijn. Ik was de voorbije maand ook erg onrustig. Ook mijn vader heeft me gesteund en verzekerd dat politiek niet voor eeuwig is. Papa heeft in zijn politieke carrière ook heel wat zware klappen moeten incasseren. Toch verlaat ik met een positief gevoel de politiek, zelfs nu je vandaag een keihard vel moet hebben om aan politiek te doen. Ik ben twaalf jaar schepen en zie hoe hard en negatief de commentaren geworden zijn. Dat is echter niet de reden waarom ik de politiek vaarwel zeg. Trouwens, ik blijf wel gemeenteraadslid en zal dus een politieke voeling houden met Wevelgem."





Jongen

Basket heeft naast politiek altijd een belangrijke rol gespeeld in het gezin van Marie De Clerck. Ze speelde ruim tien jaar in de nationale eerste en tweede klasse, behaalde een trainersdiploma en trainde haar drie kinderen Jack, Lola en Billie. "Ik was altijd blij als ik een jongen kon overtuigen om voor basket te kiezen en niet voor voetbal", lacht Marie. "Dankzij mijn politieke carrière leerde ik compromissen sluiten en een boodschap verkondigen voor grote groepen. Troeven die ik zal meenemen in mijn job als general manager van basketclub Filou."





Straks staan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen voor de deur, maar Marie zal passen. "Ik kan dat nu niet maken tegenover mijn kiezers en mijn nieuwe werkgever. En wie weet, misschien ben ik net als mijn voorganger vertrokken voor twintig jaar. Ik ben in elk geval blij dat ik kan bewijzen dat er een leven na de politiek is."