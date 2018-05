"Ik heb de ervaring, zij de technische kennis" MOEDER EN DOCHTER RUNNEN SAMEN OPTIEKZAAK DUJAVU XAVIER COPPENS

29 mei 2018

02u51 0 Wevelgem Toen dochterlief Emelie Dujardin (26) droomde van een eigen optiekzaak, begon het bij mama Hermien weer te kriebelen. Zij werkte 26 jaar geleden mee in de optiekzaak. Sinds vorige week verkopen moeder en dochter samen brillen.

Hermien Spillebeen rolde eerder toevallig in de wereld der brillen en lenzen. Toen ze in 1985 niet meteen werk vond, ging ze bij haar schoonouders in de winkel staan van Optiek Dujardin. Brillen verkopen en glazen slijpen beviel haar wel en ze volgde een opleiding optiek. "Dat heette vroeger opticien-brillenmaker. Zeven jaar later volgde ik mijn man, die een kantoor als bedrijfsrevisor oprichtte. Met dertig man in dienst hadden we samen onze handen vol. Brillen verkopen, daar had ik helaas geen tijd meer voor", vertelt Hermien.





Stiel niet verleerd

Maar dochterlief Emelie Dujardin droomde als kind van zelfstandigen ook van een eigen zaak. "Ik koester die droom al van mijn negentiende. Toen ik mijn mama vertelde dat ik voor opticien wilde gaan studeren, begon het bij haar weer te kriebelen." Vorig weekend ging de optiekzaak Dujavu in de Kortrijkstraat in Wevelgem open. Dujavu is een knipoog naar de familienaam Dujardin én naar het Franse woord 'déjà-vu'. Na 26 jaar blijkt Hermien haar stiel nog niet verleerd. "Uiteraard is er na een kwarteeuw heel wat veranderd. Vooral het soort glazen is sterk geëvolueerd. Vandaag heb je immers al gepersonaliseerde multifocale glazen. Enerzijds steek ik veel op van de kennis van mijn dochter. Goed luisteren naar wat zij vertelt aan de klanten, is de boodschap. Vanaf september volg ik zelf weer cursussen, vooral om mijn technische kennis bij te schaven."





Amper ruzie

Nu Hermien al enkele dagen in de winkel staat, lijkt het alsof ze de branche nooit heeft verlaten. "Het voelt als thuiskomen. De job is zo boeiend en afwisselend. Toch heb ik geen spijt dat ik zo lang gewacht heb om weer opticien te worden. In de wereld van mijn man heb ik in het kantoor immers vele boeiende jaren beleefd." Hoewel Hermien vooral van dochter Emelie zal leren, toch heeft mama ook een tip voor haar dochter. "Het is belangrijk dat ze zichzelf blijft. Ze is geduldig, vriendelijk, gepassioneerd en straalt dat ook uit aan haar klanten. Ze wordt een fantastische opticien." Samen met haar moeder in de zaak staan, biedt voor Emelie alleen maar voordelen. "We hebben slechts een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Met mijn mama maak ik amper ruzie. En we staan in een zelfgekozen interieur en dan nog in een pand waar ik 16 jaar gewoond heb. Het voelt allemaal zo goed aan."