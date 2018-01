"Hoe drassiger, hoe mooier de wedstrijd" GULLEGEM KLAAR VOOR EERSTE CYCLOCROSS OP MODDERIG PARCOURS JOYCE MESDAG

02u50 0 Maxime Petit Deze jonge renner loopt met zijn fiets de helling op, zo kan hij alvast niet uitglijden in de modder. Wevelgem Komende zaterdag wordt de allereerste Cyclocross gereden in Gullegem. Wie wil gaan, neemt best laarzen mee, want het parcours ligt er drassig bij. "Maar hoe lastiger de wedstrijd, hoe leuker voor de toeschouwers", zegt Kevin Defieuw van de organisatie. De eerste editie is een B-cross, maar de organisatie wil in de toekomst ook grotere namen lokken.

De organisatie had de handen vol om het braakliggende terrein tussen de Heulsestraat en de Europalaan in Gullegem klaar te stomen voor de allereerste editie van de Cyclocross. Met de overvloedige regen van de afgelopen dagen is het terrein herschapen in een modderpoel.





Maxime Petit Het terrein ligt er erg drassig bij. Het belooft een lastige wedstrijd te worden.

Geen drama

"Het terrein is sowieso redelijk drassig, omwille van de ligging vlak naast de Heulebeek", zegt Defieuw. "Er ligt een stukje van het parcours iets lager, en door de vele regen staat op dit moment onder water. Toch hoeft dat geen drama te zijn. Het waterpeil kan nog wat zakken tegen zaterdag, én het gaat maar om een stukje parcours van 50 meter op de totale ronde van een kleine drie kilometer. In nood kunnen we het parcours dus nog altijd aanpassen." De organisatie kijkt zelfs positief tegen de vele regen aan. "Het wordt sowieso een schitterende cross. Hoe meer modder, hoe lastiger, en hoe leuker voor onze toeschouwers."





Maxime Petit Enkele jonge kinderen mochten woensdag het parcours als even uittesten.

Geen profs

Grote namen als van der Poel en Van Aert zullen ze er wel niet in de modder zien ploeteren. "Onze eerste editie wordt een B-cross. Dat betekent dat we geen profs mogen uitnodigen. Erg vinden we dat niet. Het geeft ons de kans om rustig te starten, en op termijn uit te groeien tot een A-cross. Op welke termijn we dat moeten zien, is moeilijk in te schatten. Het kan volgend jaar al zover zijn, maar het kan tegelijk nog meerdere jaren duren. De nationale Bond komt in elk geval al kijken, méér dan tonen dat we weten hoe we een cross op een goeie manier kunnen organiseren, kunnen we niet doen."





Sterk wielerimago

Wie graag vrouwen ziet veldrijden, kan dan weer wél de Belgische top aan het werk zien in Gullegem. "In die categorie mochten we dus wel de grootste namen uitnodigen. Zo zal Ellen Van Loy onder meer het beste van zichzelf geven." Met de wedstrijden in Otegem, Zonnebeke en Waregem kwam de crossliefhebber toch wel al aan zijn trekken. "Maar Wevelgem heeft met Gent-Wevelgem en Gullegem Koerse al een sterk wielerimago. Er was volgens ons zeker nog plaats voor een crossevenement. Als we kijken naar de snelheid waarmee de sponsorpakketten de deur uit zijn gegaan, denken we dat ons vermoeden juist was."





Vipkaarten uitverkocht

Naar het bezoekersaantal is het nog wat gissen. "De vipkaarten, dat zijn er zo'n 550, zijn razendsnel uitverkocht. We hopen dat we ergens rond de 2.000à 2.500 zullen eindigen. Gullegem is een echte feestgemeente. Vele Gullegemnaars kijken uit naar een dag waarop ze elkaar na de eindejaarsperiode terugzien, onze Cyclocross kan in elk geval een ideale gelegenheid zijn. Tickets kosten 6 euro aan de deur, na de veldritten is de inkom gratis. Geen Cyclocross zonder feest, en dat wordt een belangrijk onderdeel van het evenement."