"Eindelijk kan Elise mee op fietstochtjes" INZAMELACTIES BETALEN ROLSTOELFIETS VAN 9.000 EURO MAXIME PETIT

26 juni 2018

02u43 0 Wevelgem Elise Oplinus (4), die door een aandoening haar benen en armen nauwelijks kan gebruiken, heeft volgende week een rolstoelfiets dankzij een dopjesactie van haar ouders en een gulle gift van De Ware Vrienden. "Ze kijkt al zo lang uit naar een fietstochtje", lacht mama Stephanie gelukkig.

Elise Oplinus, nu 4 jaar oud, was amper 3,5 maanden toen ze een hartoperatie moest ondergaan. Er traden complicaties op waardoor het meisje 20 minuten zonder zuurstof zat, en dat tastte haar hersenen aan. Nu kampt ze met spastische quadripese: een zeldzame aandoening die haar benen en armen zo goed als onbeweeglijk houden. Om het leven van Elise aangenamer te maken, wilden haar ouders een speciale rolstoelfiets kopen die breder is vooraan, zodat de rolstoel op de fiets kan. Op die manier kan Elise mee op fietstochtjes langs de Leie. Probleem was de prijs: 9.000 euro. "Geld dat we niet konden ophoesten", zegt mama Stephanie Cornelissens. "Daarom zijn we met de dopjesactie gestart. Voor elke ton draaidopjes van flesjes of potjes krijgen we 150 euro van een Gullegems recyclagebedrijf. Op dit moment hebben we al meer dan 10 ton opgehaald."





Kubbtoernooi

De Ware Vrienden, een vereniging uit Wevelgem die jaarlijks één of meerdere projecten steunt, organiseerde begin deze maand een kubbtoernooi waarvan de opbrengst naar de aankoop van de rolstoelfiets gaat. Het toernooi was een succes en bracht 3.000 euro op. "Een fenomenaal hoog bedrag", zegt mama Stephanie verbaasd. "We hadden op veel minder gerekend, dus betekent dit een mooie extra. Hoewel we nog niet aan de nodige 9.000 euro zijn geraakt, hebben we de rolstoelfiets wel al besteld. Volgende week is hij er. Geen moment te vroeg, want Elise kijkt al zo lang uit naar ritjes met de fiets. Ze bloeit helemaal open als ze mee op pad kan. Wij trappen, terwijl zij vooraan geniet van alles wat ze ziet. We kunnen ook makkelijk stoppen zonder haar telkens te moeten dragen."





Het valt op hoe moedig moeder Stephanie en vader Christophe blijven. "We genieten gewoon van alle mooie momenten met Elise. Ik heb geen glazen bol, maar we blijven optimistisch. Men had voorspeld dat ze niet goed zou kunnen praten, maar dat lukt nu wel al aardig. We trekken ons op aan zo'n zaken. Ook de komst van zusje Elena, die nu drie maanden oud is, heeft voor positieve vibes gezorgd."





Tijdens de uitreiking van de cheque had burgemeester Jan Seynhaeve niets dan lof voor De Ware Vrienden. "Schitterend dat jullie vereniging zich blijft engageren in de gemeente, en dat volledig vrijwillig. Als gemeente zullen we jullie initiatieven in de toekomst dan ook proberen te ondersteunen."