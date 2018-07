"Een kinderdroom die in vervulling gaat" 17 juli 2018

De zomer is pas begonnen maar voor Maxim Declercq (20) uit Moorsele zitten de gedachten al drie maanden verder. Hij organiseert op 6 oktober immers voor het eerst een heus Oktoberfest aan de Abdijpoort. Om zijn event in de kijker te zetten, geeft hij twee helikoptervluchten weg.





Wie kans wil maken op zo'n vlucht met heliservice Toran hoeft niet eens gekke toeren uit te halen. Gewoon een post op de Facebookpagina van Oktoberfest Wevelgem liken en delen en je komt al in de trommel met de kanshebbers terecht. De wedstrijd loopt tot 21 juli. "Een spectaculair evenement verdient een speciale prijs", knipoogt organisator Maxim Declercq. De student TEW ziet met de organisatie van het Oktoberfest in België een kinderdroom in vervulling gaan. "Toen ik vroeger ging skiën met mijn ouders genoot ik al van de bijzondere après-skisfeer. Het speelt al jaren in mijn hoofd om een dergelijk feest naar hier te halen."





De Abdijpoort wordt omgetoverd tot de authentieke Wiesn van München. "Dat betekent ook halve liters bier, schnapps en traditionele braadworsten. De mannen worden in Lederhose verwacht en de vrouwen in Dirndl."





Het Oktoberfest van Waregem is al jaren een begrip in de regio. Durft Maxim zomaar de concurrentie aan te gaan? "Ach, zo mag je dat niet zien. Er zitten een paar weken tussen beide feesten en wij pakken met een gans ander concept uit. De nadruk ligt hier ook eerder op verantwoord feesten. Daarom is het perfect mogelijk om ook alcoholvrij bier te consumeren aan democratische prijzen. Wie toch te veel alcohol dronk, kan een beroep doen op 'Get driven' die feestvierders veilig thuisbrengt." (MPM)