"Duurder dan gepland, maar resultaat mag er zijn" METEEN AMBIANCE OP OPENING SINT-MAARTENSPLEIN MAXIME PETIT

04 juni 2018

02u41 0 Wevelgem Na ruim een jaar werken is het vernieuwde Sint-Maartensplein in het centrum zaterdagavond geopend. De metamorfose van het kerkplein heeft uiteindelijk 1,275 miljoen euro gekost, bijna drie keer meer dan de schatting bij de allereerste renovatieplannen in 2013.

Schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V) is trots op de nieuwe parel van Moorsele. "Het was destijds nochtans niet gepland om een dergelijke renovatie uit te voeren. We hadden 500.000 euro voorzien voor asfaltwerken maar uiteindelijk is het een prachtig totaalproject geworden. De kostprijs ligt dan wel wat hoger, maar het resultaat mag er zijn. Ik hoop dat het verenigingsleven van Moorsele een boost krijgt met deze vernieuwing. Het kerkplein is nu een volwaardige evenementenzone en we juichen alle toekomstige initiatieven op het plein toe."





Positieve reacties

De ontwerper van de site rond OC de Stekke Gianni De Clercq (37) die zelf op 100 meter woont van de vernieuwde omgeving was in de zevende hemel. "De positieve reacties van de mensen doen enorm veel deugd", weet de landschapsarchitect. "Ik vind dat we de verschillende gebouwen op een mooie manier verbinden dankzij de renovatie en het is vooral tof dat we de klassieke parking hebben vervangen door een omgeving waar er veel meer beleving gecreëerd kan worden. Schitterend dat dit kan in zo'n kleine gemeente. Het zou mooi zijn als de handel in de buurt voortaan helemaal kan floreren. Ook de trappen rond de kerk zijn meer dan geslaagd. Daardoor heeft de kerk meer de allures van een basiliek gekregen. Ja, het plaatje klopt helemaal."





Gratis drank

De opening van het plein ging gepaard met een muziekoptreden waar vele honderden Moorselenaars op afkwamen. Ook de parade door het centrum met de lokale verenigingen kon meer dan bekoren. Toen burgemeester Jan Seynhaeve ook nog eens aankondigde dat de dranken anderhalf uur gratis waren, barste het feest helemaal los.





Ook voor de kinderen is het kerkplein aantrekkelijker geworden. De kleine waterfonteintjes waren bij de opening al enorm populair. Ook Noah Fossez (7) amuseerde zich te pletter tussen de waterstralen. "Ik woon in de Overheulestraat en kwam hier al de ganse week spelen met mijn zus. Op de warme zomerdagen keren we zeker terug om te ravotten."





Dorine Libbrecht kwam eveneens een kijkje nemen met haar man en drie van haar kleinkinderen. "Wat een prachtige realisatie! Mooi plein, groene omgeving en leuke fonteintjes. Neen, ik zou er niets aan veranderen."





Auteur Bart Van Loo, zes jaar geleden 'aangespoeld' in Moorsele werd zelfs lyrisch bij het zien van het gerenoveerde Sint-Maartensplein. "Die trappen rond de kerk zijn nu al legendarisch. Ze doen me denken aan die van het paleis van Versailles. Moorsele mag trots zijn op deze verwezenlijking."