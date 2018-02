"Carnaval lééft in Gullegem" RECORDAANTAL WEVELGEMSE GROEPEN IN STOET CONFETTI TOEGESTAAN JOYCE MESDAG

09 februari 2018

02u26 55 Wevelgem Zondag rukt de jaarlijkse carnavalsstoet weer uit. 46 groepen doen mee aan deze 45ste editie. Amper twee daarvan komen van buiten Wevelgem. "Wie één keer heeft meegedaan, blijft meedoen", zegt Davy Himpe, die deel uitmaakt met de Gullewappers. De carnavalisten hekelen dit jaar overigens het spierballengerol van wereldleiders Donald Trump en Kim Jong-Un met hun praalwagen.

De stoet van zondag wordt er ongetwijfeld weer eentje waar menig andere carnavalsorganisatie jaloers op zal zijn. Voor deze editie tekenen 46 groepen present. Op het eerste zicht geen record.





"Als we enkel naar het totaal aantal groepen kijken, dan niet", zegt Christophe de Caesteker, voorzitter van de Orde van de Vlaskapelle.





"Voor onze jubileumeditie 5 jaar geleden waren er immers 50 groepen. Maar we hadden toen zelf extra externe groepen laten aanrukken om er een extra groot feest van te maken. Nu zijn er maar twee groepen die niet uit Wevelgem afkomstig zijn, en 44 eigen Wevelgemse groepen, dat is dan wél weer een recordaantal." De carnavalsformatie de Gullewappers vormt een van die 44 groepen. De groep bestaat uit een 50-tal volwassenen en een 20-tal kinderen. De Gullewappers deden vorig jaar voor de eerste keer mee, met de 'Rail Force One', de enorme trein met onder meer Melania en president Trump aan boord.





"Vroeger deed ik mee aan de carnavalsstoet met het toneel", vertelt Davy Himpe.





"Toen ik na die acht edities voor het eerst weer aan de zijlijn stond, voelde het erg vreemd, eigenlijk." Na twee keer met wat spijt in het hart toekijken, vond Davy het welletjes geweest. "Dat is volgens mij ook de sterkte van het Gullegemse carnaval, wie er eens aan meedoet, die wil blijven meedoen. Gullegem leeft ook. Als er iets te doen is, komt er gegarandeerd volk opdagen."





Kleine kinderen

Samen met zijn broer Kenny startte hij met de Gullewappers, een groep vrienden met een hart voor carnaval. "Het was onze bedoeling om klein te starten. Maar iedereen had zulke goede ideeën, en we werden almaar enthousiaster. Met als resultaat meteen een grootse praalwagen voor onze eerste editie." En ook dit jaar belooft het de moeite te zijn. "We gaan voor een praalwagen geïnspireerd op het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. Het wordt een praalwagen met een raket op, in het LEGO-thema, omdat we vinden dat het eigenlijk maar kleine jongens zijn die ruzie maken."





Je zal de wagen ook in Menen en in de stoet in Roeselare kunnen bekijken. "Er kruipt enorm veel tijd in onze wagens en kostuums: vanaf november beginnen we eraan. Intussen zijn we zo'n 12-tal zaterdagen en een twintig- tot dertigtal avonden druk in de weer geweest. Door aan verschillende stoeten deel te nemen, loont ons werk toch ietsje meer de moeite. En als we een prijs winnen, is dat mooi meegenomen om onze kosten wat te recupereren."De stoet vertrekt om 14 uur, en volgt hetzelfde parcours als vorig jaar. Voor wie nog twijfelt, in Gullegem mag er wél nog met confetti gestrooid worden. Wie meer info wil over de andere activiteiten: http://www.carnavalgullegem.be/