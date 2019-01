“Aangenamer winkelen in vernieuwde ALDI” Maxime Petit

22 januari 2019

15u08 0 Wevelgem De ALDI in Wevelgem heeft een metamorfose ondergaan. “De klant heeft een vernieuwde winkel, waar het nog aangenamer winkelmen is”, zegt communicatieverantwoordelijke Dieter Snoeck.

De veranderingen in de ALDI in de Kortrijkstraat in Wevelgem zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Zo moet winkelen bij ALDI comfortabeler worden.

De ombouw van de winkel in Wevelgem maakt deel uit van een algemene restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten denkt hiermee gewapend te zijn voor de toekomst.

ALDI Wevelgem biedt 1.250 vaste producten aan in de winkel op een oppervlakte van duizend vierkante meter. Er zijn 170 parkeerplaatsen rond het gebouw.