Zware tak op dak huis 09 augustus 2018

Bij het hevige onweer in de nacht van dinsdag op woensdag is een zware tak op een dak van een woning in de Stationsstraat in Schellebelle gevallen. Op Bohemen werd gisterochtend een loshangende armatuur van verlichting weggehaald. Verder had de brandweer van Wichelen een rustige nacht. Bij de brandweer van Wetteren liep er geen oproep voor stormschade binnen. (DVL)