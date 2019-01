Zware klap op Kalkensteenweg Didier Verbaere

27 januari 2019

21u00

Op de Kalkensteenweg in Wetteren raakten zondagavond rond 20 uur twee wagens betrokken in een zwaar verkeersongeval. Een chauffeur voerde er met haar Hyundai een parkeermanoeuvre uit toen ze werd aangereden door een bestuurster van een Audi A4. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en belandden op het midden van de steenweg. Er vielen geen gewonden. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om de baan op te ruimen en het verkeer beurtelings over het smalle fietspad te loodsen.