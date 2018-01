Zware geldboete voor snelheidsduivel zonder rijbewijs 20 januari 2018

Emran M. uit Wetteren moest gisteren voor de rechter verschijnen voor een zware snelheidsovertreding. De man moest geïntercepteerd worden door de politie na een lange achtervolging. Hij reed met een snelheid van maar liefst 144 kilometer per uur op een baan waar slechts 70 per uur is toegelaten. M. zelf kwam niet opdagen om zich te verdedigen en werd bij verstek veroordeeld door de politierechter. "De man beschikte bovendien niet over een rijbewijs, en dat aan die hoge snelheden", aldus Peter D'hondt. De zware snelheidsinbreuk en het niet hebben van een rijbewijs leverde M. een geldboete op van 4.800 euro. Bovendien heeft hij een rijverbod van twee jaar gekregen en zal hij moeten slagen in alle proeven als hij ooit weer met zijn wagen wil rijden. Zijn Alfa Romeo werd ook verbeurd verklaard. (KBD)